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▲林逸欣（右）之前在婚禮上分享成長影片，爸爸（左）、媽媽溫柔陪伴感動許多觀眾。（圖／林逸欣 Shara臉書）

氣質音樂才女林逸欣（Lara）今（30）日於社群平台悲慟證實，名醫父親林春銘已在春暖花開的4月遠行。林逸欣首度揭露，這場道別背後是長達5年的祕密抗癌戰役。回顧她近年最新歌曲〈你是我的天空〉，是對父親深情告白，而她在婚禮上與父親合奏、點閱破千萬的溫馨影片，如今也成為父女情深的永恆絕響。林逸欣與父親感情極深，當年名醫爸爸牽著她的手步入禮堂、在紅毯上合奏的影片，至今在各平台累積突破千萬點閱，感動無數網友。當時外界只看到「名醫父疼愛明星女兒」的幸福，卻不知自2021年起，林家便陷入了攝護腺癌末期的戰役。林逸欣在今日發文中揭露，為了達成父親低調的要求，她這幾年隱瞞經紀人與好友，推掉大量工作頻繁往返台北與台南，變身使命必達的女兒，陪父親走完最後一哩路。林逸欣推出的單曲〈你是我的天空〉，原本是她18年前寫給爸爸的生日禮物。隨著父親病情加重，她決定重新製作發行，把這首歌曲送給爸爸。歌詞中的「你就是我的天空」，不僅是致敬，更是她對爸爸心中最深的感謝。MV剪輯了海量的成長錄影帶，鏡頭後的掌鏡者永遠是爸爸。林逸欣感性表示，而該支MV必須等到「爸爸牽女兒進場」的婚禮畫面入鏡才算完整，因為那代表了那個跑向爸爸的小女孩，在爸爸的守護下終於長大了。林逸欣曾感性表示：「女兒最有特權的一件事，就是打從出生就註定有一個愛妳一輩子的男人。」在爸爸眼中，她永遠是捧在手心的第一名「小乖」。在今日公開的告別式影片中，記錄了父女40年來的溫馨時光，林逸欣悲慟許願：「下輩子，不管時間多久、路途多遠，我會想盡辦法找到爸爸，再當一次你的女兒。」父親帶著林逸欣20年前親手畫給他的「平安必勝符」踏上旅程。這句「你就是我的天空」將隨著千萬點閱的影像，永遠凍結林爸爸最慈祥的笑容。網友也紛紛湧入留言悼念，感謝林爸爸培養出如此優秀的女兒，祝福林爸爸在另一個國度一路順風，「平安、必勝」。