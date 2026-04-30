氣質音樂才女林逸欣（Lara）今（30）日於社群平台悲慟證實，名醫父親林春銘已在春暖花開的4月遠行。林逸欣首度揭露，這場道別背後是長達5年的祕密抗癌戰役。回顧她近年最新歌曲〈你是我的天空〉，是對父親深情告白，而她在婚禮上與父親合奏、點閱破千萬的溫馨影片，如今也成為父女情深的永恆絕響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林逸欣（右）之前在婚禮上分享成長影片，爸爸（左）、媽媽溫柔陪伴感動許多觀眾。（圖／林逸欣 Shara臉書）
▲林逸欣（右）之前在婚禮上分享成長影片，爸爸（左）、媽媽溫柔陪伴感動許多觀眾。（圖／林逸欣 Shara臉書）
千萬點閱見證父女情深　婚禮影片成最美回憶

林逸欣與父親感情極深，當年名醫爸爸牽著她的手步入禮堂、在紅毯上合奏的影片，至今在各平台累積突破千萬點閱，感動無數網友。當時外界只看到「名醫父疼愛明星女兒」的幸福，卻不知自2021年起，林家便陷入了攝護腺癌末期的戰役。林逸欣在今日發文中揭露，為了達成父親低調的要求，她這幾年隱瞞經紀人與好友，推掉大量工作頻繁往返台北與台南，變身使命必達的女兒，陪父親走完最後一哩路。

18年前的生日禮變最後告白　新歌藏5年陪伴血淚

林逸欣推出的單曲〈你是我的天空〉，原本是她18年前寫給爸爸的生日禮物。隨著父親病情加重，她決定重新製作發行，把這首歌曲送給爸爸。歌詞中的「你就是我的天空」，不僅是致敬，更是她對爸爸心中最深的感謝。

MV剪輯了海量的成長錄影帶，鏡頭後的掌鏡者永遠是爸爸。林逸欣感性表示，而該支MV必須等到「爸爸牽女兒進場」的婚禮畫面入鏡才算完整，因為那代表了那個跑向爸爸的小女孩，在爸爸的守護下終於長大了。

「下輩子再當你女兒」　爸爸帶著林逸欣畫的平安符離開

林逸欣曾感性表示：「女兒最有特權的一件事，就是打從出生就註定有一個愛妳一輩子的男人。」在爸爸眼中，她永遠是捧在手心的第一名「小乖」。在今日公開的告別式影片中，記錄了父女40年來的溫馨時光，林逸欣悲慟許願：「下輩子，不管時間多久、路途多遠，我會想盡辦法找到爸爸，再當一次你的女兒。」

父親帶著林逸欣20年前親手畫給他的「平安必勝符」踏上旅程。這句「你就是我的天空」將隨著千萬點閱的影像，永遠凍結林爸爸最慈祥的笑容。網友也紛紛湧入留言悼念，感謝林爸爸培養出如此優秀的女兒，祝福林爸爸在另一個國度一路順風，「平安、必勝」。


〈你是我的天空〉詞曲：林逸欣

每一天 三餐睡前我按下通話鍵 電話裡 傳來你的思念

你掛念 我是不是還徘徊在外面 催促我快離開危險的黑夜

你給我 華麗的小時候 每個特別的日子都不錯過

每一次 我傷心流淚的時候 你總會耐心溫柔的哄我

你是我的天空 給我無限的包容 原諒我所有犯過的錯 成全每個任性的要求

你是我的天空 給我溫暖的微風 吹走我所有悲傷難過 你帶給我無限的愛與感動



相關新聞

林逸欣悲曝父逝！瞞病陪他抗癌　淚灑告別式：下輩子再當你女兒

林逸欣婚禮影片點閱破千萬！新歌感謝名醫老爸：你就是我的天空

林逸欣爸爸30年神級精油膏斷貨！女神曝內幕：我沒空當出貨小幫手

林逸欣爸爸暴瘦緊急送急診！竟住院2週　她嘆氣：不能小看不舒服

李欣恬編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》娛樂組唱片線記者。