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六都數據大公開：台北、台南表現最亮眼

住商機構 ： 全台成交件數月增 7.6%，年增更達 11.6%。其中台北市表現最猛，年增率高達 31.5%，顯示蛋黃區買氣逐漸加溫。

： 全台成交件數月增 7.6%，年增更達 11.6%。其中台北市表現最猛，年增率高達 31.5%，顯示蛋黃區買氣逐漸加溫。 中信房屋： 全台交易量與上月持平，年減約 4.3%。但在六都中，台南市月增 9.7%、台中市月增 6.7%、桃園市月增 5.4%，展現出強勁的抗跌力。

▲中信房屋統計 2026 年 4 月內部成交數據，全台交易量相較上月呈現持平。觀察六都表現，台南月增 9.7% 最為亮眼，其次為台中與桃園。（圖／中信房屋提供）

股市 4 萬點排擠房市？專家：資金分配產生落差

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🟡 總結：2026 房市穩中求進

2026 年 4 月房市戰報出爐！隨著台股加權指數一度觸及 4 萬點大關，強大的吸金效應似乎正對房地產市場產生「排擠作用」。根據兩大房仲業者最新統計，4 月房市表現兩樣情，住商機構呈現微幅回溫，而中信房屋則顯示買氣持平甚至略微下滑。專家指出，雖然股市奪走大半資金目光，但隨著央行釋出微鬆綁訊號，，現階段正是觀察兩大品牌 4 月成交數據，雖然整體動能受股市拉扯，但特定區域仍見曙光。中信房屋總經理張世宗分析，，對房市形成「」。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也坦言，不少投資者認為短期內房市漲幅不如股市，導致資金暫時不願回歸房地產。此外，央行雖然在 3 月理監事會微幅放寬信用管制，將第二戶貸款成數由 5 成調升至 6 成，但張世宗認為鬆綁力道有限，加上銀行端申貸條件依然嚴格，資金取得難度仍高，抑制了民眾的進場意願。儘管大環境充滿拉鋸，但市場並非全然冷清。徐佳馨指出，經過兩年多的管制，。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也觀察到，對於自住客而言，張世宗建議，在通膨壓力未減的環境下，不動產仍具保值優勢。「」，由於股市吸引力強，部分屋主若有財務調度需求，，自住客可趁這波資金拉扯期，多看、多比較，大膽議價。綜合來看，2026 年房市呈現「穩中求進」態勢。雖然短期內受到股市與利率攀升等壓力干擾，但隨政策出現溫和轉向，買方態度已轉趨明確。專家預期，