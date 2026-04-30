女星林逸欣父親，同時為台南知名神經內科醫師林春銘，今傳出因攝護腺癌過世，享壽73歲，林逸欣今在臉書悲痛證實，文中提到林春銘在2021年就被診斷出攝護腺癌末期，當時癌細胞已經轉移至骨頭，林逸欣陪伴父親走過5年抗癌路。根據衛生福利部國健署統計，攝護腺癌已躍升為台灣男性第3大癌症，近5年來有高達三成的患者，在確診時就已經是局部晚期或發生轉移，如果男性有排尿異常的情況就應該提高警覺。
攝護腺癌已成為不容忽視的男性健康殺手，近根據衛福部國健署最新統計，攝護腺癌已躍升為台灣男性第3大癌症，每年新診斷個案超過9000人。最令人擔憂的是，近5年來有高達三成的患者，在確診時就已經是局部晚期或發生轉移。衛福部指出，攝護腺癌早期幾乎沒有明顯症狀，許多病患都是在例行健檢或處理攝護腺肥大時才意外發現。
攝護腺是什麼？
攝護腺（前列腺）是男性特有的腺體，位於膀胱正下方、包覆在尿道最上端，主要功能是分泌部分精液，提供精蟲營養與保護，因此與男性生殖功能密切相關。隨著年齡增加，攝護腺常會自然肥大，出現排尿變慢、夜尿等問題，而攝護腺癌則是腺體內的細胞發生不受控制的異常增生，形成惡性腫瘤。
攝護腺癌高危險族群
衛福部提到，攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等有關，非單一因素造成。
好發於50歲以上男性：年齡愈大，罹病率愈高，台灣攝護腺癌平均確診年齡約在70歲上下，但近年已有50多歲甚至更年輕個案被診斷。
家族史與遺傳：父親、兄弟一等親有攝護腺癌病史者，罹患風險明顯增加。若家族中多人且在較年輕時就罹病，個人風險也會更高。
不良生活型態與飲食：長期高脂肪飲食、紅肉攝取過多、蔬果不足。肥胖、缺乏運動等，也被研究認為與風險增加相關。
種族與荷爾蒙：國際研究顯示，美國黑人族群的攝護腺癌發生率特別高，顯示種族與荷爾蒙敏感性可能扮演角色。雖然在台灣較少見此族群，但提醒攝護腺癌帶有明顯的種族及生物學差異。
攝護腺癌前兆有哪些？
早期幾乎沒有明顯症狀，很多病人在健康檢查、或處理攝護腺肥大時才意外發現早期癌症，這也是為什麼一部分病人確診就已經是晚期或有轉移。衛福部提醒建議如果有排尿異常、血尿或骨痛，應儘速就醫檢查。
排尿異常：腫瘤壓迫膀胱或尿道造成頻尿、夜尿排尿變慢、尿流無力、需要用力才能排乾淨、排尿疼痛或灼熱感、尿中帶血。
轉移症狀：骨頭疼痛，特別是腰、骨盆、髖關節，不明原因的體重減輕、疲倦，若壓迫脊椎神經，可能出現下肢麻木、無力等。
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攝護腺癌已成為不容忽視的男性健康殺手，近根據衛福部國健署最新統計，攝護腺癌已躍升為台灣男性第3大癌症，每年新診斷個案超過9000人。最令人擔憂的是，近5年來有高達三成的患者，在確診時就已經是局部晚期或發生轉移。衛福部指出，攝護腺癌早期幾乎沒有明顯症狀，許多病患都是在例行健檢或處理攝護腺肥大時才意外發現。
攝護腺是什麼？
攝護腺（前列腺）是男性特有的腺體，位於膀胱正下方、包覆在尿道最上端，主要功能是分泌部分精液，提供精蟲營養與保護，因此與男性生殖功能密切相關。隨著年齡增加，攝護腺常會自然肥大，出現排尿變慢、夜尿等問題，而攝護腺癌則是腺體內的細胞發生不受控制的異常增生，形成惡性腫瘤。
攝護腺癌高危險族群
衛福部提到，攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等有關，非單一因素造成。
好發於50歲以上男性：年齡愈大，罹病率愈高，台灣攝護腺癌平均確診年齡約在70歲上下，但近年已有50多歲甚至更年輕個案被診斷。
家族史與遺傳：父親、兄弟一等親有攝護腺癌病史者，罹患風險明顯增加。若家族中多人且在較年輕時就罹病，個人風險也會更高。
不良生活型態與飲食：長期高脂肪飲食、紅肉攝取過多、蔬果不足。肥胖、缺乏運動等，也被研究認為與風險增加相關。
種族與荷爾蒙：國際研究顯示，美國黑人族群的攝護腺癌發生率特別高，顯示種族與荷爾蒙敏感性可能扮演角色。雖然在台灣較少見此族群，但提醒攝護腺癌帶有明顯的種族及生物學差異。
早期幾乎沒有明顯症狀，很多病人在健康檢查、或處理攝護腺肥大時才意外發現早期癌症，這也是為什麼一部分病人確診就已經是晚期或有轉移。衛福部提醒建議如果有排尿異常、血尿或骨痛，應儘速就醫檢查。
排尿異常：腫瘤壓迫膀胱或尿道造成頻尿、夜尿排尿變慢、尿流無力、需要用力才能排乾淨、排尿疼痛或灼熱感、尿中帶血。
轉移症狀：骨頭疼痛，特別是腰、骨盆、髖關節，不明原因的體重減輕、疲倦，若壓迫脊椎神經，可能出現下肢麻木、無力等。