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台南今（4）月28日發生一起震驚社會的死亡車禍，一名28歲鄭姓女警清晨騎車返家途中，遭後方20歲戴姓女大生追撞倒地，隨後又被同向行駛的遊覽車輾過，當場喪命。事故曝光後，引發網路輿論譁然，戴女不僅遭網友肉搜，更有自稱同校學生爆料，她隔天（29日）仍照常到校上課，神情看似平靜，甚至與同學談笑風生，被形容「一副無要無緊（不要不緊）」的模樣，相關說法再度掀起外界撻伐。據了解，死者為台南市警局第四分局育平派出所鄭姓女警，案發當天為休假期間，原本騎車返家準備協助家人照顧小孩，未料途中遭後方機車猛烈撞擊失去平衡倒地，隨即遭後方行駛的遊覽車輾壓身亡。事發後，戴姓女大生被拍到將機車停在路旁，低頭查看車損，未立即上前關心傷者狀況，引發社會輿論強烈批評。隨著事件延燒，網友更進一步搜尋其社群帳號與個資，相關資訊在網路上迅速流傳。一名自稱為戴女同校學生的網友在社群平台Threads發文指出，事發隔天在校園內看到戴女身影，起初僅覺得眼熟，事後比對網路照片才確認身分。該網友表示，當時戴女在校內行為與平常無異，不僅神情輕鬆，還與同學有說有笑，完全看不出情緒低落或懊悔跡象，「全程都很輕鬆，還跟朋友聊天，真的很誇張」。貼文曝光後，引來大量網友留言質疑其態度，也有人表示若屬實恐引發更大爭議。對此，戴姓女大生就讀的崑山科技大學30日發表聲明回應，對於此次交通憾事表達沉痛哀悼，並向罹難女警及家屬致上最深歉意。校方指出，涉事學生事發後已配合警方完成相關筆錄，目前案件已進入司法調查程序，基於尊重法治原則，不便對細節多作說明。另也呼籲社會大眾保持理性，停止對學生個資的散布與言語攻擊，校方將視情況提供必要輔導與關懷，並持續配合相關單位釐清案情。