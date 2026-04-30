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被視為「小草公敵」的國民黨台北市議員游淑慧，近日重挖舊案「忠孝橋引道拆除工程」，再度狂攻猛打前民眾黨主席柯文哲，引來黨團主任陳智菡不滿開嗆：「冷血沒人性、破壞藍白合！」雙方隔空互槓，火藥味十分濃厚。對此，游淑慧也不打算收手，狠酸「踩著萬安往上爬」的老劇碼一再發生，藍白合真不是由陳智菡一個人來說嘴定義的。面對陳智菡指控說：「很多國民黨朋友曾以信口開河來形容游淑慧。」游淑慧不客氣反擊，稱陳智菡這段話本身就是信口開河、胡亂抹黑，黨內同志了解她的個性，自己也深信多年併肩作戰的戰友，一個外人，實在無須來挑撥離間；相反地，外界近期聽到的，多是民眾黨內部對陳女士「戰狼作風」的控訴。只能感嘆，這類鬥性堅強的人，對待黨內同僚也毫不手軟。游淑慧提到，柯前市長交保那天，坐在車上就馬上對台北市政指指點點，酸蔣萬安市長執政沒進步，然後陳智菡還嘻嘻哈哈地拍攝，還剪片上傳。不久後，柯前市長又和民進黨同聲批蔣萬安的免費營養午餐政策是騙選票。「踩著萬安往上爬的老劇碼一再發生」，國民黨支持者雖然個性溫和，提起來也難免搖頭腦怒。聽見陳智菡腦羞成怒地嗆：「2024誰是藍白合罪人的事，大家都翻頁了，只有游淑慧沒翻頁。」游淑慧反酸，以前哭哭鬧鬧破壞藍白合總統大選，現在既要人家對她的往事翻頁，但卻又敢拿著同樣罪名不斷指控他人，讓人大開眼界，典型「既要又要」。不過，游淑慧強調，陳智菡說錯了，自己和國民黨許多支持者都一樣，早翻頁了。因為民眾黨在國昌主席的領導下，拋開過去那種「踩低別人、捧高自己」的舊習作風，讓藍白合作變得平等、互相尊重。所以，藍白合的默契於成功與否，真不是由陳智菡一個人來說嘴定義的。