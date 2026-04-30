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國民黨軍購案火車對撞，副主席季麟連昨在中常會大失言，脫口「賣黨求榮」揚言「開除立法院長韓國瑜」，引發藍營撻伐。中廣前董事長趙少康從昨晚一路罵到今（30）日，痛斥國民黨怎會墮落到這地步，黨團有不同意見很正常，更點名黨團總召傅崐萁，昨天黨團大會為何不表決？是不是因為表決的話你的「3800億加N」不會通過，所以才要拖？季麟連昨下午中常會中，罕見起身以副主席兼黃復興黨部主委身分發言，季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然和抨擊。中廣前董事長趙少康今痛斥，韓國瑜什麼時候講支持8千億他不知道，但他至少主持3次黨團協商，就算講過難到就要開除黨籍？那支持8000億的那19位立委是不是也要開除？8000億難道是滔天大罪、賣黨求榮嗎？還講什麼革命情感、鐵桿兄弟、革命軍人要貫徹命令，韓國瑜是軍人，當過預官，他也當過預官現在還是備役上尉，難道就不能有自己的意見了嗎？趙少康更質疑黨團總召傅崐萁，昨天黨團大會討論100分鐘不表決，不是浪費大家時間嗎？要拖，是不是因為表決的話「3800億+N」板不會通過，所以才要拖？要求傅崐萁應解釋昨天為什麼不表決，一定要拖到最後，大家受不了了，非要接受你的版本才要表決通過嗎？這很奇怪，這是民主政黨嗎？「國民黨怎麼會墮落到這個地步？」