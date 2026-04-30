林逸欣今（30）日證實爸爸過世的噩耗，坦言2021 年5月，爸爸被診斷出攝護腺癌末期，且癌細胞已轉移至骨頭。林逸欣在IG上回顧爸爸林春銘生前的點點滴滴，他過去曾是腦神經內科醫師，耗費30年心血研發出精油膏，一度在網路上爆紅、賣到缺貨，甚至出現詐騙，最後因供不應求決定忍痛暫緩販售。
林逸欣爸自製精油膏爆紅 民眾瘋搶賣到斷貨
林逸欣的爸爸林春銘在台南開設腦神經內科診所，其診所自製的薰衣草精油膏主打舒緩頭痛、失眠，是當地居民家中的常備品，先前則因林逸欣婚禮小物曝光而爆紅。然而，之後因供不應求而暫緩販售，林逸欣當時表示「這款精油是爸爸耗費30年心血研發的祕方，原本只是給親友使用，後來許多人用了讚不絕口，主動要求購買，才開始有少量出貨。」
診所精油膏掀起民眾搶購熱潮，一開賣總是立刻銷售一空，甚至出現仿冒的粉絲專頁，陸續有消費者受騙，因此精油膏一度停售，去年10月開始才偶爾開放販售。林逸欣則自曝，其實她自己就是「出貨小幫手」，但有時因工作忙碌人力不足，只好先停止出貨。
林逸欣證實父親癌逝 慟喊：去另一個國度旅行
林逸欣去年完成婚禮，婚禮上播出的成長影片相當溫馨感人，也看得出與父女倆感情極深。未料今日她發文宣布噩耗，透露爸爸2021年被診斷出攝護腺癌末期，且癌細胞已轉移至骨頭，爸爸靠著意志力、全力以赴的抗病精神，多爭取了許多珍貴的時間，但仍不敵病魔離世，林逸欣文中流露出滿滿不捨，卻也堅強說：「請大家不要太過悲傷。」相信爸爸並不是真的離開了。只是去了另一個國度旅行。
資料來源：林逸欣IG
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林逸欣的爸爸林春銘在台南開設腦神經內科診所，其診所自製的薰衣草精油膏主打舒緩頭痛、失眠，是當地居民家中的常備品，先前則因林逸欣婚禮小物曝光而爆紅。然而，之後因供不應求而暫緩販售，林逸欣當時表示「這款精油是爸爸耗費30年心血研發的祕方，原本只是給親友使用，後來許多人用了讚不絕口，主動要求購買，才開始有少量出貨。」
林逸欣證實父親癌逝 慟喊：去另一個國度旅行
林逸欣去年完成婚禮，婚禮上播出的成長影片相當溫馨感人，也看得出與父女倆感情極深。未料今日她發文宣布噩耗，透露爸爸2021年被診斷出攝護腺癌末期，且癌細胞已轉移至骨頭，爸爸靠著意志力、全力以赴的抗病精神，多爭取了許多珍貴的時間，但仍不敵病魔離世，林逸欣文中流露出滿滿不捨，卻也堅強說：「請大家不要太過悲傷。」相信爸爸並不是真的離開了。只是去了另一個國度旅行。
資料來源：林逸欣IG