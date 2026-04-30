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西門町 6/1 全面禁菸！3 座「超強吸菸室」即將完工

▲台北市政府衛生局預告，西門町商圈自 6 月 1 日起禁菸區範圍。（圖／北市衛生局）

負壓吸菸室運作概念曝光！過濾乾淨免吸二手菸

台北市正在推行無菸城市政策，人潮眾多的西門町商圈也將從 6 月 1 日起全面禁菸。為了完善配套措施，當地正在建置 3 處「吸菸室」，預計於 4 月底完工。近期已有民眾目擊即將完工的吸菸室外觀，而台北市政府研考會主委殷瑋也親自透過影片解釋這些吸菸室的運作原理，未來國內外遊客逛西門町，終於不用再忍受二手菸味了！台北市政府衛生局近期預告，西門町商圈自 6 月 1 日起為「除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸」之場所，並在周邊劃設綠色標線以提醒民眾。若在禁菸區內違規吸菸遭到取締，將依《菸害防制法》處新台幣 2000 元以上、1 萬元以下罰鍰。與此同時，西門町商圈內也正在興建 3 座吸菸室，地點分別位於中華路錢櫃前、捷運西門站 6 號出口附近，以及屈臣氏西門門市前的人行道上，預計於 4 月底完工。近期已有民眾路過看見吸菸室的雛形，忍不住在Threads發文大讚：「讓抽菸的人不用走太遠的路，也能大幅減少路上邊走邊抽菸的比例，大家都開心」、「也要認真抓邊走邊抽煙的啊，才能杜絕二手菸」、「支持德政」。台北市政府研考會主委殷瑋今（30）日也在臉書上發布短影音分享：「這不是快閃店，是全國第一批負壓吸菸室！」殷瑋也在影片中詳細解釋了西門町商圈這 3 座負壓吸菸室的運作原理：屋頂上裝設有兩台強力的抽風機，並在內部設下了 4 個關卡來層層過濾菸味。這樣不僅能確保排出來的空氣不會帶有二手菸味，也能將菸蒂集中處理，大幅改善商圈的市容與空氣品質。