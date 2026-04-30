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▲林逸欣（如圖）在婚禮上演奏小提琴，感動許多人，能學音樂幕後最大功臣是他的爸媽，而且從小到大的小提琴課都是爸爸親自接送。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

音樂才女林逸欣今（30）日證實名醫父親林春銘離世，讓不少粉絲同感悲慟。林家人的家庭影片在林逸欣婚禮上曝光時，也獲得廣大觀眾迴響，深受家庭氛圍感動。《NOWNEWS今日新聞》詢問林家周邊友人，談及過往林醫師陪伴女兒的細節，可說是凡事親力親為，即使女兒上高中了，也親自每天送午餐，同時親自接送上小提琴課，只為了多看女兒一眼。林逸欣的音樂造詣深厚，背後最強大的推手正是父親。猶記得林逸欣小時候學習小提琴時，即便父親身為名醫、醫務繁忙，依然堅持親自接送她去上小提琴課，原因很簡單，就是想多看女兒一眼，想多陪陪她。林逸欣高中3年的午飯，也都是由父親親自送去學校。當時旁人問他原因，他給的答案是想女兒了。只為能多見女兒一眼，就親自送午餐。林逸欣過去也曾經公開提及，爸爸平常工作是醫師，中間沒病人的時候，爸爸就會回到家裡陪伴她和哥哥，所以她和哥哥從小到大都有很多美好的回憶。特別的是，爸爸媽媽為了讓他們長大有可以回看的記錄，也會抽空拍攝家庭生活影片。林逸欣今日在文中提到，為了達成父親低調的要求，這5年來她隱瞞經紀人與好友，推掉大量工作頻繁往返台北與台南，一有空就回家陪伴爸媽。她表示，父親帶著她20年前親手畫給他的「平安必勝符」踏上旅程。林逸欣也許願：「下輩子，不管時間多久、路途多遠，我會想盡辦法找到爸爸，再當一次你的女兒。」回顧她重新發行的歌曲〈你是我的天空〉，是她18歲時寫的歌曲，也是對老爸的深情告白，歌詞中「你就是我的天空」，形容的就是爸爸如影隨形、支撐著她前行的力量。而她在婚禮上拉小提琴給爸爸聽、點閱破千萬的溫馨影片，現在也成為父愛最後的記憶。