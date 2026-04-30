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▲林逸欣（右一）的爸爸在去年的慶生影片中現身，可見暴瘦的他（戴毛帽者）以輪椅代步。（圖／翻攝自臉書 林逸欣）

歌手林逸欣爸爸、台南知名神經內科醫師林春銘對抗攝護腺癌5年，日前安詳離世，享壽73歲，林逸欣去年底分享幫媽媽慶生的影片，意外曝光父親在11月初時因身體不適送急診，網友看到林爸爸暴瘦、坐輪椅的模樣都非常擔心，她後來出席活動受訪，並沒有透露父親罹癌，只說爸爸是因為腸胃問題引起的發燒，緊急送急診，加上假牙沒做好，導致營養不良，所以住院2週，還不忘跟大家喊話：「不能小看老人家身體不舒服！」去年12月5日，林逸欣分享在家幫媽媽慶生的影片，其中透露父親11月初身體不適送急診，還住院2週，在家吃飯慶祝可以讓爸爸隨時回樓上休息，畫面中，可看到林爸爸消瘦不少，還需要用輪椅代步，讓網友都非常擔心。2天後，林逸欣出席活動時，提到父親住院原因，僅表示爸爸因為小感冒，之後腸胃又出問題引起發燒，原本要觀察幾天，結果變嚴重就緊急送急診，加上假牙沒做好，導致營養不良，所以住院2個禮拜。對於媽媽在影片裡落淚，林逸欣當時表示，媽媽本來就容易激動，又經歷外公、外婆的離世，沒想到爸爸會突然生病，才會情緒潰堤。而林逸欣也提到爸爸是工作狂，一出院就回到診所繼續看診，讓她非常生氣，但她也為爸爸感到驕傲表示：「他覺得看診是成就感、幫助病人是使命感。」林逸欣公開的慶生影片中，她提到媽媽雖然嘴上不說，但其實壓力不小，尤其看爸爸沒胃口的時候，難免會有情緒，甚至還說以後都不要過生日，林逸欣的哥哥此時跳出來說，「吃飯而已，沒有過生日」，才讓現場氣氛變得活躍。林逸欣在片中也感性表示，爸爸能恢復元氣，就是媽媽今年最棒的生日禮物，最後一家人還一起唱生日快樂歌，沒想到，4個多月後，林爸爸便與世長辭，讓這段家庭影片成了紀錄一家子享受天倫時光的珍貴影像。