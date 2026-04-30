有不少國外的ChatGPT使用者一個多月前發現，在與GPT系列模型對話時，回答時常得到奇怪的比喻，對話中時常跳出包含「哥布林」（goblin）與「小精靈」（gremlin）等用詞，近期官方修改了這個設定，但又被發現OpenAI Codex的系統提示詞中，連續兩次寫下絕對不要提到哥布林等生物的提示要求，掀起國外社群熱議。為何這些哥布林會亂入GPT模型之中，OpenAI官方也親自給出答案。
「哥布林」亂入GPT回答被使用者發現
在國外社群平台Reddit以及Hacker News等討論區中，在GPT5.4版本更新後，許多使用者納悶，「為什麼這一版本如此沉迷於哥布林和小妖精？」，該名網友敘述，自己問GPT5.4的每一個問題，它都會提到小精靈和妖精，甚至詢問關於記憶體或軟體等科技相關問題，都會以相關用語加上小妖精的方式回覆，請它給生日禮物建議；又在比喻中出現小精靈等用詞，到底誰會一直說「goblins」和「gremlins」？
OpenAI下提示封殺「哥布林」
而在GPT-5.5版本發表後，哥布林等詞彙亂入情況持續不斷，近期在社群平台X上，亦有使用者發現，GPT-5.5 中有一段提示詞，「除非與用戶的查詢絕對且明確相關，否則永遠不要提及哥布林、小妖精、浣熊、巨魔、食人魔、鴿子或其他動物或生物」，這段提示詞還重複了兩次，使得許多使用者開始試圖讓 GPT-5.5 說出哥布林這個詞。
為何GPT-5.4以來出現大量「哥布林」？
OpenAI昨日公開給出回應，官方提到，從 GPT-5.1 開始，我們的模型開始養成一個奇怪的習慣：它們在比喻中越來越頻繁地提到哥布林（goblins）、小精靈（gremlins）以及其他生物。不同於那些會透過測試數據暴跌或訓練指標激增顯現、並能追溯到特定變更的模型錯誤，這個問題是悄悄滲透進來的。答案中出現一個單獨的「哥布林」可能沒什麼壞處。然而，隨著模型世代更迭，這個習慣變得難以忽視：哥布林不斷增加，我們需要找出它們是從哪裡來的。
OpenAI稱，模型行為是由許多小的獎勵措施而形成的。在這種情況下，其中一個來自「個性自訂功能」，特別是「書呆子（Nerdy）」個性的模型訓練，當使用者選擇書呆子的風格時，為了讓模型扮演這個設定，OpenAI 在系統背後下了一段指令，要求 AI 表現得俏皮、幽默且不嚴肅，無意中對這個帶有生物比喻的內容給予了特別高的獎勵，從那時起，哥布林便開始蔓延。
OpenAI透露，第一次看到這個狀況是在 11 月 GPT-5.1 發佈之後，它可能更早之前就開始了。用戶抱怨模型在對話中顯得異常親近，這引發了他們對特定語言的調查。一位研究員經歷過幾次「哥布林」和「小精靈」的情況，並要求將其納入檢查項目。當我們查看時，ChatGPT 中「goblin」的使用量在 GPT-5.1 發佈後增加了 175%，而「gremlin」則增加了 52%。當時哥布林的普及程度看起來並沒有什麼特別的，但幾個月後，這些哥布林卻以更具體的形式來困擾他們。
「書呆子」人格模式訓練悄悄助漲哥布林現象
官方提到，這一類語言習慣形成，是模式在生成過程中逐漸強化的表達風格，如果這種行為單純只是網路趨勢，他們預期會分佈得更均勻。但相反地，這些用詞卻集中在系統中明確定義為俏皮、書呆子風格的回答設定部分。「書呆子」個性僅佔所有 ChatGPT 回覆的 2.5%，卻佔了 ChatGPT 回覆中所有「哥布林」提及次數的 66.7%。
OpenAI指出，在選擇「Nerdy」個性的使用者中，生物相關語言特別常見。由於「goblin」的出現頻率似乎隨著模型版本發布而增加，他們懷疑某些個性指令訓練，正在放大這種現象。
原本設計用來鼓勵「Nerdy」個性的獎勵，對含有這些生物詞的持續給出相對高的評價。在查看所有資料，團隊觀察到，這種語言風格逐漸「外溢」至其他未啟用 Nerdy 人格的回應中。當在「Nerdy」個性下 goblin 和 gremlin 的提及增加時，在沒有該提示的樣本中，它們也以幾乎相同的相對比例增加，一旦某種風格習慣獲得獎勵，後續訓練可能會在其他地方擴散或強化它。
OpenAI在三月停用預設的Nerdy聊天風格，以簡化選項並提升回應品質。已選擇該風格的使用者將改為預設個性。可隨時在 ChatGPT 的「設定 → Personalization」中管理個性設定。同時，在訓練中，官方移除了關於哥布林等用詞的獎勵機制，並過濾包含生物詞的訓練資料，使哥布林或小妖精等用詞不會頻繁出現或在不適當情境中出現。
不過，GPT-5.5 的訓練在找到妖精問題根本原因之前就已開始。因此當團隊在 Codex 中開始測試 GPT-5.5 時，OpenAI 員工立即注意到其對哥布林的奇怪偏好，於是加入了一條開發者提示指令。
最後，OpenAI也強調，「如果你想讓這些生物在 Codex 中自由出現，你可以執行一個指令，在啟動 Codex 時移除抑制 goblin 的指示」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在國外社群平台Reddit以及Hacker News等討論區中，在GPT5.4版本更新後，許多使用者納悶，「為什麼這一版本如此沉迷於哥布林和小妖精？」，該名網友敘述，自己問GPT5.4的每一個問題，它都會提到小精靈和妖精，甚至詢問關於記憶體或軟體等科技相關問題，都會以相關用語加上小妖精的方式回覆，請它給生日禮物建議；又在比喻中出現小精靈等用詞，到底誰會一直說「goblins」和「gremlins」？
OpenAI下提示封殺「哥布林」
而在GPT-5.5版本發表後，哥布林等詞彙亂入情況持續不斷，近期在社群平台X上，亦有使用者發現，GPT-5.5 中有一段提示詞，「除非與用戶的查詢絕對且明確相關，否則永遠不要提及哥布林、小妖精、浣熊、巨魔、食人魔、鴿子或其他動物或生物」，這段提示詞還重複了兩次，使得許多使用者開始試圖讓 GPT-5.5 說出哥布林這個詞。
為何GPT-5.4以來出現大量「哥布林」？
OpenAI昨日公開給出回應，官方提到，從 GPT-5.1 開始，我們的模型開始養成一個奇怪的習慣：它們在比喻中越來越頻繁地提到哥布林（goblins）、小精靈（gremlins）以及其他生物。不同於那些會透過測試數據暴跌或訓練指標激增顯現、並能追溯到特定變更的模型錯誤，這個問題是悄悄滲透進來的。答案中出現一個單獨的「哥布林」可能沒什麼壞處。然而，隨著模型世代更迭，這個習慣變得難以忽視：哥布林不斷增加，我們需要找出它們是從哪裡來的。
OpenAI稱，模型行為是由許多小的獎勵措施而形成的。在這種情況下，其中一個來自「個性自訂功能」，特別是「書呆子（Nerdy）」個性的模型訓練，當使用者選擇書呆子的風格時，為了讓模型扮演這個設定，OpenAI 在系統背後下了一段指令，要求 AI 表現得俏皮、幽默且不嚴肅，無意中對這個帶有生物比喻的內容給予了特別高的獎勵，從那時起，哥布林便開始蔓延。
OpenAI透露，第一次看到這個狀況是在 11 月 GPT-5.1 發佈之後，它可能更早之前就開始了。用戶抱怨模型在對話中顯得異常親近，這引發了他們對特定語言的調查。一位研究員經歷過幾次「哥布林」和「小精靈」的情況，並要求將其納入檢查項目。當我們查看時，ChatGPT 中「goblin」的使用量在 GPT-5.1 發佈後增加了 175%，而「gremlin」則增加了 52%。當時哥布林的普及程度看起來並沒有什麼特別的，但幾個月後，這些哥布林卻以更具體的形式來困擾他們。
「書呆子」人格模式訓練悄悄助漲哥布林現象
官方提到，這一類語言習慣形成，是模式在生成過程中逐漸強化的表達風格，如果這種行為單純只是網路趨勢，他們預期會分佈得更均勻。但相反地，這些用詞卻集中在系統中明確定義為俏皮、書呆子風格的回答設定部分。「書呆子」個性僅佔所有 ChatGPT 回覆的 2.5%，卻佔了 ChatGPT 回覆中所有「哥布林」提及次數的 66.7%。
OpenAI指出，在選擇「Nerdy」個性的使用者中，生物相關語言特別常見。由於「goblin」的出現頻率似乎隨著模型版本發布而增加，他們懷疑某些個性指令訓練，正在放大這種現象。
原本設計用來鼓勵「Nerdy」個性的獎勵，對含有這些生物詞的持續給出相對高的評價。在查看所有資料，團隊觀察到，這種語言風格逐漸「外溢」至其他未啟用 Nerdy 人格的回應中。當在「Nerdy」個性下 goblin 和 gremlin 的提及增加時，在沒有該提示的樣本中，它們也以幾乎相同的相對比例增加，一旦某種風格習慣獲得獎勵，後續訓練可能會在其他地方擴散或強化它。
OpenAI在三月停用預設的Nerdy聊天風格，以簡化選項並提升回應品質。已選擇該風格的使用者將改為預設個性。可隨時在 ChatGPT 的「設定 → Personalization」中管理個性設定。同時，在訓練中，官方移除了關於哥布林等用詞的獎勵機制，並過濾包含生物詞的訓練資料，使哥布林或小妖精等用詞不會頻繁出現或在不適當情境中出現。
不過，GPT-5.5 的訓練在找到妖精問題根本原因之前就已開始。因此當團隊在 Codex 中開始測試 GPT-5.5 時，OpenAI 員工立即注意到其對哥布林的奇怪偏好，於是加入了一條開發者提示指令。
最後，OpenAI也強調，「如果你想讓這些生物在 Codex 中自由出現，你可以執行一個指令，在啟動 Codex 時移除抑制 goblin 的指示」。