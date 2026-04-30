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▲華航新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。（圖／華航提供）

▲華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」推出機上最新蛋奶素蔬食餐點，古早味的「黑糖豆花純素冰淇淋」將在限定期間與航點登場。（圖／華航提供）

中華航空機上服務獲國際權威肯定，在多項全球航空服務評選中脫穎而出，榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」，以及《Onboard Hospitality》「最佳早餐服務」等三項桂冠。華航今年推出全新旅行包，首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥設計品牌 FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，打造兼具風格與機能的旅行配件，斬獲全球最具指標性《TravelPlus》雜誌評選雙金榮耀。豪華商務艙旅行包Marc Jacobs的Vanity Bag發想，採用沉穩皮革色調，展現低調奢華質感；取材自The Snapshot 的雲霧白色款式，則為長程旅途增添輕鬆愉悅的氛圍。豪華經濟艙推出檸檬黃與里昂藍兩款活潑配色，包內皆附Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，並搭配FRAMA用品，展現設計美學與永續理念的巧妙平衡。新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。《Onboard Hospitality》雜誌評比由讀者票選，並邀請航空顧問及餐飲專業人士共同參與評審。華航在國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會WTCE 也入圍許多重要獎項，包括《Onboard Hospitality》「經濟艙最佳午餐與晚餐服務」（與雙月食品社聯名）、「最佳機上酒精飲品」（與金色三麥聯名）、「最佳機上服務用品 - 豪華經濟艙餐具」、「最佳永續產品 - 經濟艙環保不鏽鋼餐具」及「最佳機上硬體設備 - 商務艙／豪華商務艙抗噪耳機」等。另在《PAX Readership》中亦入圍「亞洲最佳機上餐飲服務」、「最佳機上飲品」、「亞洲最佳機上娛樂系統」、「亞洲最佳商務艙旅行包」及「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」。華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」的機上蛋奶素蔬食西式早餐廣受好評，最新一季也更換全新菜單，包括豪華商務艙/商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」、豪華經濟艙「爐烤馬鈴薯紅地瓜與奶油玉米醬」，以及經濟艙「小樹鹹蛋南瓜起司貝殼麵」；融合創意與古早味的「黑糖豆花純素冰淇淋」也將在限定期間與航點登場，歡迎旅客於班機起飛前24小時透過華航網站預訂，享受健康豐富的高空饗宴。