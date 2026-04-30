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▲ Q1全球矽晶圓出貨量。（圖╱SEMI提供）

AI資料中心帶動矽晶圓需求持續強勁，SEMI國際半導體產業協會旗下矽製造商組織（SEMI SMG, SEMI Silicon Manufacturers Group）於矽晶圓產業單季分析報告中指出，第一季全球矽晶圓出貨面積達3275百萬平方英吋，年增13.1%，季減4.7%，SEMI指出，此趨勢符合典型季節性走勢。SEMI SMG主席、SUMCO Corporation業務與行銷事業部執行副總經理矢田銀次（Ginji Yada）表示，AI資料中心相關的矽晶圓需求持續維持強勁，範疇包括先進邏輯與記憶體應用，並且已延伸至電源管理元件。不過，矢田銀次直言，儘管矽晶圓需求已出現改善，但復甦態勢並不均衡。許多元件公司觀察到工業半導體領域需求回溫，隨著晶圓庫存去化，帶動了更廣泛的市場復甦。然而，今年第一季智慧型手機與個人電腦出貨表現較弱，可能反映出部份產能轉向優先支援AI高頻寬記憶體（HBM），使一般記憶體供應相對吃緊，進而影響智慧型手機與個人電腦出貨表現。SEMI說明，矽晶圓是多數半導體產品的基礎材料，而半導體則為所有電子裝置不可或缺的核心元件，這些高度工程化的薄型圓片，直徑最大可達300mm，是絕大多數半導體製造所使用的基板材料。