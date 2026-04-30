5月報完稅吃飯要精打細算，晶華酒店集團表示，旗下兩家buffet齊推優惠，5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，到「栢麗廳」及「泰市場」結帳時出示，即享四人折抵1000元。而「栢麗廳」更特別推出泰式料理主題，將泰市場的招牌菜複製推出；泰市場則宣告母親節週末增加菜色，將有日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、A5和牛綠咖哩等。
「栢麗廳」增加泰國菜 引進泰市場十數道招牌菜
晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。
涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。
「栢麗廳」餐價為週一至週五午餐每人1680元＋10%、平日下午茶1180元＋10%、週一至週四晚餐1780元＋10%、假日全天與周五晚餐2080元＋10%。而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%、下午茶1580元＋10%。
泰市場母親節加菜：日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、A5和牛綠咖哩
泰市場更為此次二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。
泰市場更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。
兩餐廳於5月都有優惠活動，5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳及泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
「饗食天堂」聯名「beard papa's 鬍子爺爺」 推4款新甜點
國民buffet品牌「饗食天堂」則是將於5月4日至6月30日，攜手日本第一泡芙品牌「beard papa's 鬍子爺爺」推出期間限定聯名活動。以「經典碰撞 玩出新滋味」為主題，將beard papa’s享譽國際的經典卡士達內餡注入甜點中，打造出四款限定聯名甜點，包含「炙燒乳酪塔」、「巧克力卡士達波士頓派」、「莓果卡士達慕斯杯」與「莓果卡士達千層酥」。
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晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。
涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。
泰市場母親節加菜：日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、A5和牛綠咖哩
泰市場更為此次二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。
泰市場更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。
兩餐廳於5月都有優惠活動，5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳及泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
國民buffet品牌「饗食天堂」則是將於5月4日至6月30日，攜手日本第一泡芙品牌「beard papa's 鬍子爺爺」推出期間限定聯名活動。以「經典碰撞 玩出新滋味」為主題，將beard papa’s享譽國際的經典卡士達內餡注入甜點中，打造出四款限定聯名甜點，包含「炙燒乳酪塔」、「巧克力卡士達波士頓派」、「莓果卡士達慕斯杯」與「莓果卡士達千層酥」。