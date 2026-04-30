我是廣告 請繼續往下閱讀

「栢麗廳」增加泰國菜 引進泰市場十數道招牌菜

▲泰市場的「月亮蝦餅」，5月期間也將在「栢麗廳」重現。（圖／記者葉盛耀攝）

泰市場母親節加菜：日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、A5和牛綠咖哩

▲晶華國際酒店集團旗下位於大直英迪格酒店的全台唯一泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕滿二年，推出新菜，母親節也將加菜。（圖／晶華酒店提供）

「饗食天堂」聯名「beard papa's 鬍子爺爺」 推4款新甜點

▲「饗食天堂」聯名「beard papa's 鬍子爺爺」 推4款新甜點（圖／饗賓集團提供）

5月報完稅吃飯要精打細算，晶華酒店集團表示，旗下兩家buffet齊推優惠，5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，到「栢麗廳」及「泰市場」結帳時出示，即享四人折抵1000元。而「栢麗廳」更特別推出泰式料理主題，將泰市場的招牌菜複製推出；泰市場則宣告母親節週末增加菜色，將有日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、A5和牛綠咖哩等。晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。「栢麗廳」餐價為週一至週五午餐每人1680元＋10%、平日下午茶1180元＋10%、週一至週四晚餐1780元＋10%、假日全天與周五晚餐2080元＋10%。而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%、下午茶1580元＋10%。泰市場更為此次二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。泰市場更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。兩餐廳於5月都有優惠活動，國民buffet品牌「饗食天堂」則是將於5月4日至6月30日，攜手日本第一泡芙品牌「beard papa's 鬍子爺爺」推出期間限定聯名活動。以「經典碰撞 玩出新滋味」為主題，將beard papa’s享譽國際的經典卡士達內餡注入甜點中，打造出四款限定聯名甜點，包含「炙燒乳酪塔」、「巧克力卡士達波士頓派」、「莓果卡士達慕斯杯」與「莓果卡士達千層酥」。