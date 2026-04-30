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▲林春銘（左）躺床過世，林逸欣（右）在一旁演奏小提琴，忍痛送走對方。（圖／翻攝自林逸欣IG）

林春銘斷氣後流下眼淚！林逸欣10分鐘片逼哭眾

▲林逸欣（右）喊話爸爸「下輩子再當你的女兒。」（圖／翻攝自林逸欣IG）

藝人林逸欣今（30）日證實父親林春銘於本月18日過世，享壽73歲，消息一出各界悲痛不已。林逸欣於社群IG曬出一部10分多鐘影片，從爸爸的輝煌從醫歷程娓娓道來，到後期陪伴對方抗癌的點滴，每一天都當作最後一天地過著，父女情深令人動容，尤其當林春銘躺在病床上沒了呼吸，聽完林逸欣演奏小提琴後，不自覺地流下眼淚，畫面看哭大批粉絲。影片中，林逸欣透露一家人得知林春銘生命時間不多時，情緒頓時陷入黑暗，對抗癌症5年多來，自己珍惜每一刻與之相處，「這些年爸爸為了要爭取跟我們更多相處的時機，爸爸真的很努力，一直到最後一刻都沒有放棄，最後一天，我看著正在受苦的爸爸，心裡一直在想，到底是什麼樣的力量？讓他能夠如此拚命地撐著？」已經沒有意識的爸爸，流下了眼淚。當時面對爸爸即將離去，林逸欣穿著碎花洋裝，站在床沿邊演奏起小提琴送別，她忍著激動情緒說，「那一瞬間我好像突然懂了，會不會是我一直叫爸爸加油，為了不讓我失望，所以爸爸不肯放棄，我也不想放棄啊，可是看見爸爸這麼痛苦，我怎麼忍心任性地再叫他加油，雖然很捨不得，但是如果很累想休息了，那也沒關係，我們從第一天一直奮戰到最後一刻。」