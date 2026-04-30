德國總理梅爾茨日前公開批評美國對伊朗戰略，引發美國總統川普震怒，表態正考慮縮編駐德美軍。不過，目前美軍有3.8萬人駐紮在德國，也是美國在歐洲最大規模的部署，倉促撤軍會遭遇政治和後勤挑戰。
梅爾茨27日在一場學生座談上，直言批評美伊目前的外交僵局，稱美國正在被伊朗羞辱，也對美國表達不滿，指川普與以色列對伊朗發動軍事行動前，完全沒有徵詢歐洲國家。
美國總統川普29日在自家社群Truth Social發文回應，「梅爾茨竟然認為伊朗擁有核武沒問題！他根本不知道自己在說什麼！如果伊朗真的擁有核武器，整個世界就會淪為人質。」他強調美國正對伊朗採取其他國家或總統早就該做的事情，「難怪德國的經濟和其他方面都如此糟糕！」
隨後川普又發文表示，正在研究與審視削減駐德美軍的可能性，並強調將在短期內作出決定。
美國政治媒體《POLITICO》報導，駐德美軍數十年來一直是北約（NATO）防衛歐洲的核心組成部分，且在國會擁有強大支持。五角大廈官員近期才因德國計劃在2023年前將軍費提高到GDP3.7%，稱讚德國是北約盟友典範。
從德國撤離美國駐軍將面臨嚴峻的政治和後勤挑戰。目前有3萬8000名美軍及相關人員駐紮在德國，此地也是美國歐洲司令部所在地，是美軍在歐洲最大規模的部署。歐洲大陸很難找到其他擁有足夠基地規模來接納這些美軍的地點，儘管羅馬尼亞與波蘭曾表示歡迎更多美軍部署。
此舉也可能干擾美國的中期防衛計畫，美國原計畫於明年在德國部署長程戰斧陸攻飛彈，柏林方面也已請求採購「颱風」飛彈發射系統。
此外，美國國會也可能持反對意見，去年川普在未諮詢國會的狀況下，下令撤離1000名駐羅馬尼亞美軍，當時就遭共和黨高層批評。限制駐德部署的舉動也可能違反限制從歐洲撤軍的相關立法。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國總統川普29日在自家社群Truth Social發文回應，「梅爾茨竟然認為伊朗擁有核武沒問題！他根本不知道自己在說什麼！如果伊朗真的擁有核武器，整個世界就會淪為人質。」他強調美國正對伊朗採取其他國家或總統早就該做的事情，「難怪德國的經濟和其他方面都如此糟糕！」
隨後川普又發文表示，正在研究與審視削減駐德美軍的可能性，並強調將在短期內作出決定。
美國政治媒體《POLITICO》報導，駐德美軍數十年來一直是北約（NATO）防衛歐洲的核心組成部分，且在國會擁有強大支持。五角大廈官員近期才因德國計劃在2023年前將軍費提高到GDP3.7%，稱讚德國是北約盟友典範。
從德國撤離美國駐軍將面臨嚴峻的政治和後勤挑戰。目前有3萬8000名美軍及相關人員駐紮在德國，此地也是美國歐洲司令部所在地，是美軍在歐洲最大規模的部署。歐洲大陸很難找到其他擁有足夠基地規模來接納這些美軍的地點，儘管羅馬尼亞與波蘭曾表示歡迎更多美軍部署。
此舉也可能干擾美國的中期防衛計畫，美國原計畫於明年在德國部署長程戰斧陸攻飛彈，柏林方面也已請求採購「颱風」飛彈發射系統。
此外，美國國會也可能持反對意見，去年川普在未諮詢國會的狀況下，下令撤離1000名駐羅馬尼亞美軍，當時就遭共和黨高層批評。限制駐德部署的舉動也可能違反限制從歐洲撤軍的相關立法。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。