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國防特別條例草案27日朝野協商三度破局，5月6日將再進行第4次協商。日前又有報導傳出，國民黨主席鄭麗文與國民黨團總召傅崐萁聯手，試圖將多數藍營立委支持的8000億軍購拉回原本「3800億+N」版本，更動員黨部主委、親黨中央者致電立委遊說。對此，時代力量黨主席王婉諭直言，「如果我們在川習會之前無法通過軍購案，不只是讓美方認定台灣缺乏防衛意志，更是讓自己落入任人宰割的處境。國民黨的內部鬥爭，是他們自己的事。但當軍購案被拿來當籌碼，犧牲的，就是全台灣人的安全、自由與民主」。針對軍購案，王婉諭29日在臉書發文表示，這兩天情勢急轉直下，甚至走到了一個非常危險的局面。27日朝野協商再度破局。29日國民黨黨團大會上，鄭麗文動用黨機器強力動員，要求所有藍委出席，連原定出訪帛琉的立委都被緊急召回。王婉諭指出，「目的只有一個：要求全體支持黨中央的3800億＋N版本。副主席季麟連甚至在現場高喊，如果韓國瑜膽敢『賣黨求榮』、推動8000億版本，黃復興黨部將大義滅親，建請開除其黨籍。軍購案，很可能危在旦夕。」王婉諭續指，事實上，過去2個月朝野已經逐步凝聚共識。在鄭習會之後，美方全面加大對台溝通力道。「美國在台協會多次拜會國民黨、民眾黨領袖，也安排洛克希德馬丁、雷神公司等軍火商高層與藍委直接座談。4月中旬，美國跨黨派參議員聯名致函韓國瑜與各黨主席，語氣空前急迫，直接點名中國威脅升高，要求台灣通過完整軍購預算。」王婉諭表示，在這樣的壓力下，各方立場開始鬆動。國民黨青壯派立委徐巧芯在第三次協商中再次拋出8000億版本。韓國瑜院長不僅多次公開喊話，更私下向藍委表態支持，表示願意扛下壓力。民眾黨的黃國昌則在4月22日受訪時透露，黨內評估整體規模可上調至8000多億元。週一協商後，各方同意5月6日再談，看得出來，事情終於開始有推進的可能。「然後，鄭麗文就出手了。」王婉諭分析，鄭麗文專訪脫口稱「鄭習會比軍購重要太多」一事，鄭麗文公開反對8000億版本，並與傅崐萁聯手，在黨內展開反制，宣稱徐巧芯等人僅代表個人意見，「為什麼她要這麼做？根據媒體報導，鄭麗文的訪美行程受挫，美方不願安排高層級眾議員接待，連『層級要高於盧秀燕』的要求也遭拒。於是，她選擇將軍購案拉回原點，作為與美方重新談判的籌碼。台灣的軍購進度，就這樣被個人的政治盤算所綁架。而最樂見這個局面的，正是中共。」王婉諭直言，川習會將在5月中旬登場，外交部已多次示警，台灣此刻最不能做的，就是讓自己成為談判桌上的籌碼。「如果我們在川習會之前無法通過軍購案，不只是讓美方認定台灣缺乏防衛意志，更是讓自己落入任人宰割的處境。國民黨的內部鬥爭，是他們自己的事。但當軍購案被拿來當籌碼，犧牲的，就是全台灣人的安全、自由與民主。台灣，沒有本錢再繼續消耗下去了。」