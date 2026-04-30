國民黨軍購案火車對撞，副主席季麟連昨在中常會大失言，脫口「賣黨求榮」揚言「開除立法院長韓國瑜」，引發藍營撻伐。季麟連今（30）日本透過黃復興系統私下約部分記者溝通，時間定於14時30分在黨中央，但在最後一刻遭文傳會攔阻，盼他先不要對外發言，降低衝突。

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季麟連昨下午中常會中，罕見起身以副主席兼黃復興黨部主委身分發言，稱韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」，引發藍營譁然和抨擊。

季麟連今（30）日透過黃復興系統私下邀約部分記者14時30分到黨中央，他將出面說明，不過稍早卻突然因「另有公務」取消。據悉，文傳會知悉後，擔憂季麟連發言恐激化事端，緊急攔阻喊卡，對外則解釋「副主席另有公務行程」。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...