一年一度的5月報稅季即將到來，許多民眾也開始研究起免稅額、扣除額，就希望可以透過節稅方式顧好荷包，而勞工每月選擇勞工退休金個人自願提繳也是一項節稅工具。
依《勞工退休金條例》規定，雇主應為勞工負擔提繳退休金，不得低於勞工每月工資6%；勞工也可依自身財務狀況，每月工資1%至6%範圍內自願另行提繳退休金。
勞動部也表示，勞退自提優點不僅僅是可以在民眾節稅時有幫助，更可以是「強迫儲蓄」方式，而且是「保本、保息、保證有」的工具，讓民眾在面臨外界動盪時，可以讓自己的退休金可以存放在一個安全的護城河以內。
據勞動部統計，2022年勞退自提人數為98.4萬人，比率占提繳勞工退休金新制全體勞工人數的13.28%，到今年1月已經達到139.3萬人，自提比率達17.7%，近4年成長4.5個百分比。
而往年成長幅度都是落在1個百分點，但去年成長幅度卻接近2個百分點， 勞動部勞動福祉及退休司長黃維琛接受《NOWNEWS》受訪時表示，去年勞退自提增加比率是歷年最高，顯示民眾確實已相當重視勞退自提的儲蓄及節稅效果。
他進一步指出，勞動部統計也發現，在很多選擇勞退自提的員工，高達9成以上都是選擇「提好提滿」的自提6%；但也會發現有約3%的民眾可能擔心每月提繳薪資會有壓力，選擇先從3%開始「牛刀小試」。
實測節稅效果 勞動部拿單身與雙薪家庭試算給你看
除了強迫儲蓄，員工勞退自提同樣也有節稅效果；綜所稅稅率就是5%到40%，也就是說40%的人節稅效果最多，自提6%將可以依照不同程度的收入適用稅率5%至40%不等的稅率，以月提繳工資上限15萬元的6%為限，1年能從所得稅扣除，仍以10.8萬元（15萬x 6% x 12個月）為上限。
勞動部舉例，像是單身的林小姐於2025年每月薪資為8萬元，按8萬200元的提繳工資級距每月自提6%，全年度自提金額為5萬7,744元，扣除自提退休金的金額後，林小姐2025年報稅級距可以從12%降為5%，相較於全年度沒有自提退休金的情形，林小姐共可節稅約5,967元。
已婚的陳大姐2025年每月薪資為15萬元，配偶張大哥於2025年每月薪資為12萬元，兩人分別按15萬元、12萬900元的提繳工資級距每月自提退休金6%，兩人全年度自提金額分別為10萬8,000元、8萬7,048元；兩人採薪資所得分開計稅方式合併申報所得稅，夫妻兩人的年所得均扣除全年自願提繳金額後，陳大姐以20%課稅級距、張大哥以12%課稅級距，夫妻兩人共可節稅3萬2,046元。
黃維琛進一步強調，「一個轉念又節到稅，反過來就是先賺」，選擇勞退自提投資報酬率遠勝過投入股市。
破解勞退自提三大迷思：靈活性、收益與破產風險
儘管制度優點顯著，許多勞工仍對資金靈活性與報酬率存有疑慮。
首先是資金靈活性受阻，因為勞退提領時間為60歲以後，因此很多人都寧可將勞退自提的金額砸入股市當中，可以獲得更高的收益率。
黃維琛也不諱言，勞退自提或許比起投資股票來說，可能收益率比較低，但是勞退有三大特點，也就是「保本、保息、保證有」，也就是存進去勞退的錢都一定會在，以及一定有最低的保證收益，目前最新最低保證收益率為1.7108%，「保本、保息的那種投資的工具，除了存定存之外，大概沒有其他。」
他更強調，勞退最厲害在於「保證有」，認為近年股市動盪大，很多選擇自行操作投資，當起「少年股神」呼風喚雨，但投資上都會有輸有贏，但進到勞退金的錢都可以鎖到退休時領取，最終都可以確保 退休金到時候一定會有。
第二，勞退自提另一項挑戰是，勞工若選擇自提6%，再加上公司法定提撥的6%，相當於把自己薪水貢獻出12%，恐怕會對於部分勞工產生經濟壓力。
對此，黃維琛建議，確實對於很多人長期要提繳12%的薪資來說確實會有所壓力，但他也進一步試算，若是最低工資近3萬元員工，提領6%就將近是每月1800元，分成30天就是一天60元，相當於省下一杯飲料錢，來投資自己的退休生活。
倘若真的覺得1個月提撥6%壓力過大，那麼也可以先選擇從3%開始，相信這樣對於勞工跨出第一步壓力比較沒有那麼大；勞動部也提供「勞工個人退休金試算表 （勞退新制）」，讓民眾可以快速在網路上試算出最適合自己的方案。
最後，許多勞工最擔心的是每年都會聽到勞動基金都可能面臨破產，害怕自己投入勞退自提的錢會出現變數。然而，勞退金屬於個人專戶，僅供個人專用，繳了多少都是你的，無須擔心勞退有破產問題。
黃維琛也補充，勞工退休金新制一開始轉型時，確實沒有那麼穩健，但現在走了20年，20年來平均收益率達到8.26%，比起很多基金來說表現非常優異。
他進一步說，民眾對於政府基金代為操作還是有信心，否則參與率部會逐年攀升，更認為讓台灣退休生活比起許多國家都更有保證，20年前改制之後，即便目前還沒有辦法看到最大累積效果，但相信對於新制後才踏入職場的民眾來說，將可以看到很可觀的退休金，「精彩的在後面！」
勞動部補充，受僱勞工如有自願提繳退休金意願，可直接向雇主提出申請，由雇主協助向勞保局申報，並按月自工資中代為繳納至個人退休金專戶。勞動部進一步提醒，依2026年3月25日修正發布、8月1日生效之《勞工退休金條例施行細則》第21條修正規定，受僱勞工如向雇主提出申請自願提繳退休金，雇主不得拒絕；雇主如拒絕辦理，勞工得逕向勞保局辦理申報開始自願提繳退休金。
勞動部再次提醒，為維護自身權益，勞工如在2025年內有個人自願提繳退休金，在2026年5月報稅時，務必確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中全數扣除，如發現有未扣除或金額有誤，或對於課稅金額計算有疑義，請儘速洽稅捐稽徵主管機關確認或更正。
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勞動部也表示，勞退自提優點不僅僅是可以在民眾節稅時有幫助，更可以是「強迫儲蓄」方式，而且是「保本、保息、保證有」的工具，讓民眾在面臨外界動盪時，可以讓自己的退休金可以存放在一個安全的護城河以內。
據勞動部統計，2022年勞退自提人數為98.4萬人，比率占提繳勞工退休金新制全體勞工人數的13.28%，到今年1月已經達到139.3萬人，自提比率達17.7%，近4年成長4.5個百分比。
而往年成長幅度都是落在1個百分點，但去年成長幅度卻接近2個百分點， 勞動部勞動福祉及退休司長黃維琛接受《NOWNEWS》受訪時表示，去年勞退自提增加比率是歷年最高，顯示民眾確實已相當重視勞退自提的儲蓄及節稅效果。
他進一步指出，勞動部統計也發現，在很多選擇勞退自提的員工，高達9成以上都是選擇「提好提滿」的自提6%；但也會發現有約3%的民眾可能擔心每月提繳薪資會有壓力，選擇先從3%開始「牛刀小試」。
實測節稅效果 勞動部拿單身與雙薪家庭試算給你看
除了強迫儲蓄，員工勞退自提同樣也有節稅效果；綜所稅稅率就是5%到40%，也就是說40%的人節稅效果最多，自提6%將可以依照不同程度的收入適用稅率5%至40%不等的稅率，以月提繳工資上限15萬元的6%為限，1年能從所得稅扣除，仍以10.8萬元（15萬x 6% x 12個月）為上限。
勞動部舉例，像是單身的林小姐於2025年每月薪資為8萬元，按8萬200元的提繳工資級距每月自提6%，全年度自提金額為5萬7,744元，扣除自提退休金的金額後，林小姐2025年報稅級距可以從12%降為5%，相較於全年度沒有自提退休金的情形，林小姐共可節稅約5,967元。
已婚的陳大姐2025年每月薪資為15萬元，配偶張大哥於2025年每月薪資為12萬元，兩人分別按15萬元、12萬900元的提繳工資級距每月自提退休金6%，兩人全年度自提金額分別為10萬8,000元、8萬7,048元；兩人採薪資所得分開計稅方式合併申報所得稅，夫妻兩人的年所得均扣除全年自願提繳金額後，陳大姐以20%課稅級距、張大哥以12%課稅級距，夫妻兩人共可節稅3萬2,046元。
黃維琛進一步強調，「一個轉念又節到稅，反過來就是先賺」，選擇勞退自提投資報酬率遠勝過投入股市。
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儘管制度優點顯著，許多勞工仍對資金靈活性與報酬率存有疑慮。
首先是資金靈活性受阻，因為勞退提領時間為60歲以後，因此很多人都寧可將勞退自提的金額砸入股市當中，可以獲得更高的收益率。
黃維琛也不諱言，勞退自提或許比起投資股票來說，可能收益率比較低，但是勞退有三大特點，也就是「保本、保息、保證有」，也就是存進去勞退的錢都一定會在，以及一定有最低的保證收益，目前最新最低保證收益率為1.7108%，「保本、保息的那種投資的工具，除了存定存之外，大概沒有其他。」
他更強調，勞退最厲害在於「保證有」，認為近年股市動盪大，很多選擇自行操作投資，當起「少年股神」呼風喚雨，但投資上都會有輸有贏，但進到勞退金的錢都可以鎖到退休時領取，最終都可以確保 退休金到時候一定會有。
第二，勞退自提另一項挑戰是，勞工若選擇自提6%，再加上公司法定提撥的6%，相當於把自己薪水貢獻出12%，恐怕會對於部分勞工產生經濟壓力。
對此，黃維琛建議，確實對於很多人長期要提繳12%的薪資來說確實會有所壓力，但他也進一步試算，若是最低工資近3萬元員工，提領6%就將近是每月1800元，分成30天就是一天60元，相當於省下一杯飲料錢，來投資自己的退休生活。
倘若真的覺得1個月提撥6%壓力過大，那麼也可以先選擇從3%開始，相信這樣對於勞工跨出第一步壓力比較沒有那麼大；勞動部也提供「勞工個人退休金試算表 （勞退新制）」，讓民眾可以快速在網路上試算出最適合自己的方案。
最後，許多勞工最擔心的是每年都會聽到勞動基金都可能面臨破產，害怕自己投入勞退自提的錢會出現變數。然而，勞退金屬於個人專戶，僅供個人專用，繳了多少都是你的，無須擔心勞退有破產問題。
黃維琛也補充，勞工退休金新制一開始轉型時，確實沒有那麼穩健，但現在走了20年，20年來平均收益率達到8.26%，比起很多基金來說表現非常優異。
他進一步說，民眾對於政府基金代為操作還是有信心，否則參與率部會逐年攀升，更認為讓台灣退休生活比起許多國家都更有保證，20年前改制之後，即便目前還沒有辦法看到最大累積效果，但相信對於新制後才踏入職場的民眾來說，將可以看到很可觀的退休金，「精彩的在後面！」
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勞動部再次提醒，為維護自身權益，勞工如在2025年內有個人自願提繳退休金，在2026年5月報稅時，務必確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中全數扣除，如發現有未扣除或金額有誤，或對於課稅金額計算有疑義，請儘速洽稅捐稽徵主管機關確認或更正。