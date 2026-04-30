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前台北市副市長李四川代表藍白陣營角逐新北市長，23日開始透過脆（Threads）網路社群與年輕人互動，被青鳥酸是「老四川」，說他68歲會懂年輕人要怎樣的新北嗎？還攻擊說他參加的活動都超「臭老」。對此，粉專政客爽今（30）日表示，李四川的回應成功突破同溫層，收穫破萬愛心，「青鳥想打年紀打到賴清德，建議要嘴年紀先讓賴清德下台」。近日有青鳥頻批評李四川年紀，有網友在社群平台Threads上發文驚呼，李四川跟賴清德兩人只差一歲；在該片文章下，李四川也親回，「剛查了，賴總統1959，我1958，差一歲沒錯，我常常下工地，皮膚比較粗，這張臉就是這樣磨出來的」，布料該回覆迅速累積破萬愛心。對此，政客爽今日在臉書發文表示，青鳥酸川伯年紀，結果李四川神回「比賴清德小一歲，我常常下工地，皮膚比較粗」，結果在異溫層，留言點讚突破一萬。政客爽指出，李四川最近頻頻用親民的態度回應青鳥同溫層對他的指教，收獲不少好評，「最搞笑的是，很多李四川回的貼文因為留言點讚數越來越高，有些青鳥玻璃心就把文章刪除下車。」政客爽狠酸，「青鳥想打年紀打到賴清德，建議要嘴年紀先讓賴清德下台，這台車現在很難下車了，因為綠營自己這題把門焊死了。」