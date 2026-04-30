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2026年全球經濟情勢充滿黑天鵝與灰犀牛，富邦金控首席經濟學家羅瑋今（30）日指出，全球金融市場後續將受中東衝突等地緣政治情勢、主要央行貨幣政策、美國經貿及對外政策、SpaceX IPO可能凍結大量市場資金等事件影響，尤其特斯拉創辦人馬斯克另一重量級公司SpaceX將在6月上市非同小可，資金及資產開始移轉回流美國，對有些股票有一定排擠效應，5月下旬就會開始發酵，要提高警覺，想辦法增加手中流動性，避免6月避烈震盪遭受不必要損失。今年1月台積電法說會釋出2026年資本支出規劃超過原先預期，強化投資人對於AI強勁需求的信心；另一方面全球經濟卻也出現諸多灰犀牛事件，市場原本預期關稅不確定性可於2025年反應完畢，惟2月美國最高法院判定美國總統川普對等關稅違憲，川普祭出美國貿易法122條及301條款反制，301條款將於5月召開聽證會，122條款期限至7月中旬，關稅不確定性將持續左右市場信心。羅瑋進一步分析，目前全球經濟風險，首先需密切觀察中東戰事對實體經濟及金融市場影響的4條途徑。第一是伊朗透過空襲中東各國油田、海水淡化廠，打擊外界對中東各國和平的想像，導致市場對中東經濟的負面評價。二是通膨預期心理已經浮現，市場開始擔心主要央行政策動向出現變化，讓資產價格面臨重新定價。第三，荷姆茲海峽遭到封鎖，影響全球20%、30%的石油和天然氣運輸供給，尤以能源進口仰賴度高、儲備量最少的東南亞影響程度最大。美國雖藉此開拓海外石油出口市場，但國內通膨也蒙受國際能源價格飆漲的連動壓力。風險最大的第四條路徑，若石油等供給實際中斷，跨產業鏈影響將擴大衝擊層面，尤以石油為工業基礎原料，如副產品氦氣是半導體供應鏈關鍵材料之一，缺料將導致產業鏈運作停擺。原先市場普遍預期戰事至少要在4月或5月結束，若拖延太久，整體經濟下行風險將大幅提升，金融市場反映實體經濟狀況，將可能導致比較明顯的下調。此外，羅瑋也提醒，SpaceX IPO這件事非同小可，預估籌資750億美元，為史上最大規模新股上市，占美股標普500指數權重3.5%至4%，在IPO之前，資金就會流向美國參與認購，很多資產開始移轉從股票、債券，甚至從海外把錢匯到美國。不僅如此，一旦SpaceX上市，很多被動ETF必須做配置，就得調整配股，對有些股票也會有一定排擠作用，而且從5月下旬就會發酵，羅瑋提醒大家要小心，在4月股市大漲之後，5月中下旬要提高警覺，要想辦法增加手中流動性，避免6月劇烈震盪遭不必要的損失。市場原預期今年美國聯準會（Fed）可望降息2碼，但因中東戰事導致市場擔憂主要央行寬鬆政策無以為繼，市場已預期ECB、BOE下半年可能邁入升息，澳洲央行更已在2月、3月升息2次，新加坡央行也在4月收緊貨幣政策。由於2022年俄烏衝突前例，能源供給疑慮及飆漲價格打擊歐洲市場信心，加上經濟才在緩步復甦，若戰事持續導致能源造成的衝擊持續擴大，將增加歐洲陷入停滯性衰退的風險。另從Fed點陣圖也顯示官員對降息路徑意見分歧，部分官員認為通膨上行僅為短期情況，未來仍有降息空間；鷹派官員則主張應收緊貨幣政策避免通膨再次失控。短期而言，Fed應會維持利率不變觀望戰事影響，但在就業放緩的背景下，目前市場可能高估美國經濟在高油價下的韌性，並低估新主席降低利率的意願。至於聯準會主席換人，羅瑋表示，新任主席華許先前已經表態，不認同聯準會發布前瞻性指引的作法，上任之後會開始慢慢做調整，包括美國的貨幣政策與決策體系的改變，也會影響市場投資人對美國政府債務信心、美元資產信心，願不願意增持。若在他政策主導之下，能夠有效控制通膨預期，AI能提高生產力，美國中性利率水準有機會從3%再往2.5%下降，就可以拉出未來進一步降息空間，也可導致美債殖利率再往下修正調整。目前AI類股在股市中仍是最強族群，市場隨著美伊戰事發展，風險情緒獲得改善，資金又開始轉向整體獲利及成長性相對強勁的AI類股，這一波行情即是以美股科技股帶動全球資產上漲。主要貨幣同樣反映中東情況的變化。美元指數在戰爭期間明顯反彈，顯示美元仍為主要避險工具，3月中下旬美元指數兩度回到100關卡以上，成為強勢貨幣。歐元反映市場對其陷入停滯性通膨的擔憂，走勢受到限制。日圓則因日本95%石油供應來自中東，能源供給疑慮以及財政赤字擴大擔憂，使得匯率表現持續偏弱。