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被動元件廠信昌電受惠於AI伺服器強勁拉貨動能，第一季營運繳出亮眼成績單，單季稅後純益達2.05億元，年增69.75%，每股純益（EPS）1.19 元。此外，信昌電為提升股東權益報酬率，宣布將辦理6%現金減資並搭配發放現金股利，股東每股合計將可領回2.4元現金。信昌電第一季營收10.17億元，AI需求帶動大尺寸與中高壓MLCC出貨，毛利率達28.35%，創下2019年第二季以來高點；營業利益2.07億元，年增48.06%。信昌電指出，目前AI伺服器電源與BBU需求熱絡，產品交期已拉長至16週且持續攀升，整體訂單能見度直達下半年。信昌電董事會決議每股配發1.8元現金股利，若以去年EPS 3.26元計算，配發率約55%。同時宣布辦理現金減資6%，預計消除約1027萬股，每千股將換發940股並退還600元現金、即每股退還0.6元。合計減資與配息，股東每股共可領回2.4元，公司預計於6月11日召開股東常會提請通過相關議案。