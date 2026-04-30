被動元件廠信昌電受惠於AI伺服器強勁拉貨動能，第一季營運繳出亮眼成績單，單季稅後純益達2.05億元，年增69.75%，每股純益（EPS）1.19 元。此外，信昌電為提升股東權益報酬率，宣布將辦理6%現金減資並搭配發放現金股利，股東每股合計將可領回2.4元現金。

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信昌電第一季營收10.17億元，AI需求帶動大尺寸與中高壓MLCC出貨，毛利率達28.35%，創下2019年第二季以來高點；營業利益2.07億元，年增48.06%。

信昌電指出，目前AI伺服器電源與BBU需求熱絡，產品交期已拉長至16週且持續攀升，整體訂單能見度直達下半年。

信昌電董事會決議每股配發1.8元現金股利，若以去年EPS 3.26元計算，配發率約55%。同時宣布辦理現金減資6%，預計消除約1027萬股，每千股將換發940股並退還600元現金、即每股退還0.6元。合計減資與配息，股東每股共可領回2.4元，公司預計於6月11日召開股東常會提請通過相關議案。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...