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以「寶寶攝影機」產品聞名的雲云科技去年（2025）發生命案，董事長曾志新與梁姓技術長因工作不和積怨生恨，並預謀買刀行兇，最後在技術長的離職會議上猛刺9刀致死，台北地院國民法官今日以殺人罪判處無期徒刑。審判長宣讀主文後解釋判決理由，被告僅出於自身猜忌心態，並未加以查證而殺人，利用被害人在公司會議室內辦理離職交接的機會，趁被害者不及防備從背後持刀刺死；被告任意在他創辦的公司裡行兇、剝奪被害人生命，不但導致死者家庭破裂，也使公司員工身心受創，增加職場工作環境的不安全感，犯罪行為惡性重大，犯罪所生危害至鉅。合議庭認為，曾志新受適應障礙症及憂慮情緒影響，案發後雖然坦承犯行、具備勞動能力，但國民法官評估他未來回歸社會仍具風險，如果曾志新對未來生活過於樂觀、現實感不足，無法排除未來面對困境會再次採取同樣的極端手段。審判長說明，被害人的家屬雖與曾志新成立調解，但這是出於不願訟累的態度，並未原諒被告，無從為量刑有利認定，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。宣判結束後，梁姓技術長的親友輪流向檢察官道謝，並激動落淚，遺孀走出法院門口時，向在場記者鞠躬致意。曾志新宣判前後情緒起伏不明顯，從旁聽席看過去的角度，可見他大多處於閉目養神甚至露出淡淡微笑的狀態，聽判後在法警戒護下搭囚車離開。本案審理期間，死者的父親曾出庭表示，一向反對廢死，但失去兒子後改變想法，如果判死，等於讓曾志新快速解脫，對家屬不公平，希望法院判終身監禁，讓對方用餘生承受罪責與痛苦。