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▲林逸欣哭著在爸爸病床前拉小提琴，鼻酸畫面讓大家都忍不住落淚。（圖／林逸欣 Shara FB）

音樂才女林逸欣今（30）日於社群平台悲慟證實，名醫父親林春銘已在春暖花開的4月18日因攝護腺癌過世。她也透過影片紀錄爸爸抗癌的過程，其中一段在病床前哭著拉小提琴送爸爸最後一程的片段，更是讓大家都非常鼻酸，就連當時幾乎沒有意識的林爸爸，都跟著留下難過的淚水。林逸欣也在影片中透露，爸爸在5年前就突然腰痛、腳麻，做了各種復健都沒用，檢查後才發現是攝護腺癌末期，這也開始了他們全家長達5年的抗癌之路，林逸欣在影片最後向爸爸喊話：「下輩子我會想盡辦法找到爸爸，再當一次你的女兒。」林逸欣在今日透露爸爸已過世的消息，並公開了全家人5年的抗癌之路。其中一段林逸欣哭著在爸爸病床前，拉著小提琴的模樣，更是讓不少人都鼻酸，就連幾乎無意識的爸爸都流下眼淚。林逸欣透露爸爸到最後一刻都沒有放棄，「最後這一天，我看著正在受苦的爸爸，心裡一直在想，到底是什麼樣的力量，讓他能夠如此拼命地撐著？」而林逸欣在看到爸爸聽自己拉完小提琴，而流下的眼淚後，「我突然懂了，會不會是我一直叫爸爸加油，為了不讓我失望，所以爸爸不肯放棄。」林逸欣雖然不捨，但也不想看到爸爸繼續受苦，就跟爸爸說：「想休息了也沒關係，因為我知道我們已經用盡全力，從第一天一直奮戰到最後一刻，我們沒有輸。」而林爸爸也在4月18日離開了他們，林逸欣也在影片最後向爸爸喊話：「下輩子我會想盡辦法找到爸爸，再當一次你的女兒。」林逸欣也在影片中透露，爸爸在5年前一直出現腰痛腳麻的症狀，但做各種復健都沒有用，直到檢查後才發現是攝護腺癌，並且已轉移到骨頭。身為使命必達的女兒，她大幅縮減演藝工作，將時間留給家人。雖然心中偶爾會遺憾問自己：「真的盡力了嗎？」但她相信父親一定會摸摸她的頭，像小時候那樣誇獎：「小乖很棒喔。」不料就算他們努力接受治療，但癌細胞還是轉移到肺部、肝臟，雖然這種狀況罕見，林逸欣嘆：「但還是發生了。」林逸欣表示，雖然認識爸爸只有短短40個年頭，但父親給了她無限的愛與溫暖，將她養成一個樂觀的女孩。在父親臨終之際，他帶著林逸欣20年前親手畫給他的「平安必勝符」步上旅途。「我相信他會一路平安，也相信他的麻將，會繼續打得特別好。」林逸欣堅強地安慰親友不要太過悲傷，認為深愛的人會以笑容、眼淚或溫暖的瞬間，繼續存在於家人的生命裡。