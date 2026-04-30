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▲林逸欣在爸爸的遺物中，發現自己20年前手繪送給爸爸的「平安必勝符」。（圖／IG@sharalinmusic）

藝人林逸欣今（30）日證實父親林春銘醫師已於18日離世，直至辦完告別式才公開消息。18日當天，林逸欣曾在社群發布一張從皮夾翻出的「平安必勝符」照片，當時外界尚未知情，如今回頭看才發現，原來正是林逸欣在整理遺物時，意外翻閱到爸爸跨越20年的深沉愛意。女兒在2006年送出的手繪祝福，爸爸始終貼身保存，讓萬名網友感動鼻酸。林逸欣在文中回憶醫師父親過去常從台南搭機前往台北參加醫學會議，但小時候自己很害怕搭飛機，每逢爸爸要出差時都會感到萬分緊張，加上爸爸偶爾會在週末與友人打麻將，林逸欣希望能同步守護旅程安全並祝福爸爸「百戰百勝」，於是特地畫下結合雙重寓意的符咒作為禮物。爸爸也將它視為珍寶，20年來都好好地收納在錢包之中，即便爸爸更換過多次皮夾，仍會細心將泛黃的手繪紙條轉移至新錢包內。送別爸爸之際，林逸欣也首度揭露全家長達5年的抗癌心酸。林爸爸自2021年確診攝護腺癌末期並轉移至骨頭後，全家人便並肩作戰，由於爸爸生性低調不願受過度關心，林逸欣甚至連經紀人與好友都選擇隱瞞。為了爭取更多相處時間，林逸欣這些年刻意減少工作量，全心陪伴父母並親自守護爸爸走完人生最後一程。林逸欣感性形容，爸爸只是帶著20年前的平安必勝符前往另一個國度旅行，選擇以溫柔的口吻與摯愛告別。林逸欣打趣表示，符咒或許真的發揮了效用，守護爸爸多年平安順遂。發文曝光後吸引近2萬人按讚，大批網友紛紛留言表達不捨，感嘆父愛如山。