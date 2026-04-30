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民俗療法中，有許多坊間業者都會進行「艾草溫罐」的調理，讓民眾可活絡筋骨。但衛福部發布最新函釋，中醫藥司司長蘇奕彰提到，先前就已經說明這是屬於「醫療行為」，以2大原則，包括環境安全，因為用火擔心造成危險傷害，艾草則屬於中藥，因此艾灸為醫療行為，若是非中醫師或非醫事人員就不能操作。針對非中醫師執行「艾草溫罐」調理，衛福部近日發布最新函釋。蘇奕彰說，過去艾灸跟薰洗都有產生燙傷的情況，因此有後來有相關函釋，上述行為屬於醫療行為，民俗調理是不可進行的。蘇奕彰指出，主要是2大原則，包括環境安全，因為使用明火擔心造成危險、傷害，20多年來都要求不可使用火的管制；另外，艾草屬於中藥，因此先前的函釋也說明，艾灸為針灸操作，皆屬於醫療行為，僅有中醫師及醫師人員可操作，跟過去並沒有不同。蘇益彰說明，包括按摩推拿店，不可使用火罐，因為涉及燃燒，甚至酒精部分會有爆炸風險；換言之，一直以來都是不可使用燒艾草等。若違法，可依照《醫師法》第28條之規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上、150萬元以下罰金。