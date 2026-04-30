美式賣場好市多（Costco）隱藏版優惠快閃登場！好市多臉書粉絲團今（30）在限時動態低調釋出最新特價訊息，本周（即日起至 5 月 3 日）共計 29 項 線上線下優惠商品同步開跑。其中，深受女性喜愛的明治膠原蛋白粉現折 250 元；而一款現省 3,000 元的 Samsung 冰箱則因太過搶手，官網已顯示缺貨。《NOWNEWS》為您整理全品項清單，想搶便宜的會員動作要快。

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🟡 29 款特價全清單！家電、生鮮、美妝一次看

分類 商品名稱 特價/折價金額
家電居家 Samsung 極簡雙門冰箱 351L (線上) $16,999 (折$3000) [缺貨]
  夏普水波爐 $15,799 (折$4100)
  HONEYWELL 空氣清淨機 $16,999 (折$4500)
  惠而浦定頻除濕機 20 公升 $8,899 (折$2300)
  飛利浦氣炸鍋 $6,899
  飛利浦充電式智能音波牙刷 $5,999
  TESCOM 雙電壓吹風機 $1,449
生鮮鮮食 空運美國加州櫻桃 907g $599
  日本和牛 (每公斤) $2,799 - $3,199
  元進莊黑蒜雞湯 $239 (折$60)
  綜合迷你戚風蛋糕 10 入 $239 (折$60)
美容保養 明治膠原蛋白粉標準版 31 日份 $949 (省$250)
  適樂膚長效清爽保濕乳 2 入 $889 (省$230)
  澳洲製植物精油香皂組合 $335 (省$110)
  TORRIDEN 5D 玻尿酸面膜組 $1,099
  舒特膚 BHR 淨白精華液 2 入 $1,799
  50 惠養髮精華液組合 $1,799
  貝膚黛瑪舒敏保濕沐浴乳 $699
  曼秀雷敦水潤肌玻尿酸防曬 $539
  BIOSILK 絲蛋白熱損修復護髮素 $485
保健補品 桂格雙效活靈芝 30 入 $1,215 (省$310)
  老協珍美顏飲 (原味/蔓越莓) $1,399 (省$350)
  安永鱸魚精 30 入 $3,099 (省$800)
零食飲品 純在芭樂檸檬綠茶 1.2L 2 入 $149 (省$40)
  卡迪那 mini 經典美味雙享組 $239 (省$60)
  口福不淺有機雙麻派 $319 (省$80)
  白蘇維濃檸檬調酒 6 入 $549
鞋款服飾 NEW BALANCE 男復古慢跑鞋 $1,699
  32D. 包頭穆勒鞋 $315
🟡 亮點解讀：三星冰箱省 3 千、水波爐狂降 4 千

本次清單中最受矚目的家電類，以 Samsung 極簡雙門冰箱討論度最高，現折 3,000 元後僅需 16,999 元，因極高 CP 值目前官網已顯示缺貨。此外，夏普水波爐HONEYWELL 清淨機也分別有 4,100 至 4,500 元的超狂降幅。

▲台灣氣候多雨潮濕，除濕機向來是好市多熱銷家電。本周惠而浦 20 公升定頻除濕機祭出隱藏優惠，原價 11,199 元，特價後僅需 8,899 元，現省 2,300 元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣氣候多雨潮濕，除濕機向來是好市多熱銷家電。本周惠而浦 20 公升定頻除濕機祭出隱藏優惠，原價 11,199 元，特價後僅需 8,899 元，現省 2,300 元。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡 母親節備貨：膠原蛋白、靈芝、櫻桃必買

正值母親節前夕，明治膠原蛋白粉現省 250 元引發囤貨潮。而產季剛開始的美國加州櫻桃也以 599 元的親民價登場。保健品如安永鱸魚精更是一次下殺 800 元，對於有送禮需求的民眾來說，本周買起來最划算。

▲每年特價必引發囤貨潮的「明治膠原蛋白粉」，本周驚喜現身好市多隱藏優惠清單。原價 1,199 元、特價後僅需 949 元，現省 250 元的超大折扣讓不少愛美女性直呼「快搬」，每卡限購 6 組，非常適合提前準備母親節賀禮。（圖／翻攝自好市多官方臉書）
▲每年特價必引發囤貨潮的「明治膠原蛋白粉」，本周驚喜現身好市多隱藏優惠清單。原價 1,199 元、特價後僅需 949 元，現省 250 元的超大折扣讓不少愛美女性直呼「快搬」，每卡限購 6 組，非常適合提前準備母親節賀禮。（圖／翻攝自好市多官方臉書）
▲好市多另一款囤貨神物「澳洲精油香皂」本周也現省 110 元！由於每卡限購 1 組，不少網友在搬膠原蛋白時，也會順手帶上一盒，被視為母親節小資送禮的超值組合。（圖／翻攝自好市多官方臉書）
▲好市多另一款囤貨神物「澳洲精油香皂」本周也現省 110 元！由於每卡限購 1 組，不少網友在搬膠原蛋白時，也會順手帶上一盒，被視為母親節小資送禮的超值組合。（圖／翻攝自好市多官方臉書）
▲產季剛開始！好市多「空運美國加州櫻桃」本周現身隱藏特價名單，907 公克僅需 599 元。由於櫻桃鮮甜多汁且產季短，消息一出立刻成為老饕們本周的必搶重點。（圖／翻攝自好市多官方臉書）
▲產季剛開始！好市多「空運美國加州櫻桃」本周現身隱藏特價名單，907 公克僅需 599 元。由於櫻桃鮮甜多汁且產季短，消息一出立刻成為老饕們本周的必搶重點。（圖／翻攝自好市多官方臉書）
🟡 採買提醒：注意優惠期限與限購

好市多本次 29 款特價商品多數維持至 5 月 3 日 截止，部分如明治膠原蛋白粉、桂格活靈芝滋補夜、安永鱸魚精等特價至 5 月 10 日。需要提醒的是，部分商品（如明治膠原蛋白、靈芝）設有每卡限購數量。若線上商品顯示缺貨，會員仍可嘗試前往實體賣場確認展售機或現場庫存。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...