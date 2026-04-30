美式賣場好市多（Costco）隱藏版優惠快閃登場！好市多臉書粉絲團今（30）在限時動態低調釋出最新特價訊息，本周（即日起至 5 月 3 日）共計 29 項 線上線下優惠商品同步開跑。其中，深受女性喜愛的明治膠原蛋白粉現折 250 元；而一款現省 3,000 元的 Samsung 冰箱則因太過搶手，官網已顯示缺貨。《NOWNEWS》為您整理全品項清單，想搶便宜的會員動作要快。
🟡 29 款特價全清單！家電、生鮮、美妝一次看
🟡 亮點解讀：三星冰箱省 3 千、水波爐狂降 4 千
本次清單中最受矚目的家電類，以 Samsung 極簡雙門冰箱討論度最高，現折 3,000 元後僅需 16,999 元，因極高 CP 值目前官網已顯示缺貨。此外，夏普水波爐與 HONEYWELL 清淨機也分別有 4,100 至 4,500 元的超狂降幅。
🟡 母親節備貨：膠原蛋白、靈芝、櫻桃必買
正值母親節前夕，明治膠原蛋白粉現省 250 元引發囤貨潮。而產季剛開始的美國加州櫻桃也以 599 元的親民價登場。保健品如安永鱸魚精更是一次下殺 800 元，對於有送禮需求的民眾來說，本周買起來最划算。
🟡 採買提醒：注意優惠期限與限購
好市多本次 29 款特價商品多數維持至 5 月 3 日 截止，部分如明治膠原蛋白粉、桂格活靈芝滋補夜、安永鱸魚精等特價至 5 月 10 日。需要提醒的是，部分商品（如明治膠原蛋白、靈芝）設有每卡限購數量。若線上商品顯示缺貨，會員仍可嘗試前往實體賣場確認展售機或現場庫存。
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|分類
|商品名稱
|特價/折價金額
|家電居家
|Samsung 極簡雙門冰箱 351L (線上)
|$16,999 (折$3000) [缺貨]
|夏普水波爐
|$15,799 (折$4100)
|HONEYWELL 空氣清淨機
|$16,999 (折$4500)
|惠而浦定頻除濕機 20 公升
|$8,899 (折$2300)
|飛利浦氣炸鍋
|$6,899
|飛利浦充電式智能音波牙刷
|$5,999
|TESCOM 雙電壓吹風機
|$1,449
|生鮮鮮食
|空運美國加州櫻桃 907g
|$599
|日本和牛 (每公斤)
|$2,799 - $3,199
|元進莊黑蒜雞湯
|$239 (折$60)
|綜合迷你戚風蛋糕 10 入
|$239 (折$60)
|美容保養
|明治膠原蛋白粉標準版 31 日份
|$949 (省$250)
|適樂膚長效清爽保濕乳 2 入
|$889 (省$230)
|澳洲製植物精油香皂組合
|$335 (省$110)
|TORRIDEN 5D 玻尿酸面膜組
|$1,099
|舒特膚 BHR 淨白精華液 2 入
|$1,799
|50 惠養髮精華液組合
|$1,799
|貝膚黛瑪舒敏保濕沐浴乳
|$699
|曼秀雷敦水潤肌玻尿酸防曬
|$539
|BIOSILK 絲蛋白熱損修復護髮素
|$485
|保健補品
|桂格雙效活靈芝 30 入
|$1,215 (省$310)
|老協珍美顏飲 (原味/蔓越莓)
|$1,399 (省$350)
|安永鱸魚精 30 入
|$3,099 (省$800)
|零食飲品
|純在芭樂檸檬綠茶 1.2L 2 入
|$149 (省$40)
|卡迪那 mini 經典美味雙享組
|$239 (省$60)
|口福不淺有機雙麻派
|$319 (省$80)
|白蘇維濃檸檬調酒 6 入
|$549
|鞋款服飾
|NEW BALANCE 男復古慢跑鞋
|$1,699
|32D. 包頭穆勒鞋
|$315
本次清單中最受矚目的家電類，以 Samsung 極簡雙門冰箱討論度最高，現折 3,000 元後僅需 16,999 元，因極高 CP 值目前官網已顯示缺貨。此外，夏普水波爐與 HONEYWELL 清淨機也分別有 4,100 至 4,500 元的超狂降幅。
正值母親節前夕，明治膠原蛋白粉現省 250 元引發囤貨潮。而產季剛開始的美國加州櫻桃也以 599 元的親民價登場。保健品如安永鱸魚精更是一次下殺 800 元，對於有送禮需求的民眾來說，本周買起來最划算。
好市多本次 29 款特價商品多數維持至 5 月 3 日 截止，部分如明治膠原蛋白粉、桂格活靈芝滋補夜、安永鱸魚精等特價至 5 月 10 日。需要提醒的是，部分商品（如明治膠原蛋白、靈芝）設有每卡限購數量。若線上商品顯示缺貨，會員仍可嘗試前往實體賣場確認展售機或現場庫存。