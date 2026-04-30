我是廣告 請繼續往下閱讀

▲渡部穗乃（左起）、瀨戶環奈、純白彩永來台參加《TRE台北國際紅人展》記者會。（圖／記者嚴俊強攝）

女優來《成人展》互相扶持 瀨戶環奈神救援純白彩永

▲渡部穗乃（左起）、瀨戶環奈、純白彩永很喜歡台灣風景跟美食，還說想住下來。（圖／記者嚴俊強攝）

▲▼瀨戶環奈（左）一發現純白彩永的麥克風被消音，立刻出手救援幫忙換設備。（圖／記者嚴俊強攝）

一年一度成人盛事《TRE台北國際紅人展》（舊名：台北國際成人展）將於2026年7月3日至7月5日於台北南港展覽館登場，主辦單位今（30）日提前暖場造勢，邀來渡部穗乃、瀨戶環奈、純白彩永3位人氣女優合體現身，吸引大批媒體與粉絲關注，3人更展現超有默契的互動，當純白彩永發言時麥克風突發故障全場瞬間靜音，瀨戶環奈立刻反應幫忙更換設備，零冷場的神救援意外成為記者會一大亮點。瀨戶環奈有「千年一遇神乳」的稱號，去年（2025）就曾來台參加成人展，她坦言自己過去其實很少有機會參與這種大型實體活動，沒想到一到台灣發現有這麼多人認識她，當下真的緊張到不行，但也第一次這麼直接感受到台灣粉絲的熱情，「大家一直安慰我說不要緊張、我一定做得到，真的很感動。」她也提到當時曾公開一支性感短影音，火辣到連自己回看都嚇一跳，忍不住笑說「能把這一面展現給大家看其實有點不好意思。」話一講完，渡部穗乃跟純白彩永立刻在旁邊同步喊「超可愛！」從互動就看得出來她們感情應該不錯。後來輪到純白彩永發言時卻發生小插曲，麥克風突然沒聲音，瀨戶環奈第一時間就伸手幫她換設備，整個過程流暢，讓人看到她們之間的默契。這種不搶鏡、互相cover的互動，也讓人聯想到去年（2025）成人展的記者會上，，同行之間的照顧讓人印象深刻。純白彩永也分享，自己曾在日本遇過特地飛去找她的台灣粉絲，大家都會很直接的說「我好喜歡妳」、「妳好可愛」，這種直球告白讓她印象非常深刻，再加上台灣的風景和美食，都讓她留下很好的回憶。渡部穗乃則笑說，其實在來台之前就聽過很多前輩分享台灣工作經驗，幾乎每個人都說會過得很開心，這次親自來了才發現「真的比想像中快樂200倍」，不只餐點讓人驚豔，整個氛圍也讓她放鬆到不行，甚至直呼「開心到有點想住在台灣！」3人也當場許願，這趟行程一定要安排啤酒、小籠包跟雞排，渡部穗乃還直接用中文搞笑喊話「我愛你雞排！快買給我雞排！」笑翻全場，其他人也說已經在台灣工作3天，當然要好好犒賞自己。渡部穗乃、瀨戶環奈、純白彩永這次合體也展現出不同於過去一線女優來台的節奏，平面訪問時，只要其中一人受訪，另外2人就會主動配合後面或旁邊的攝影記者需求，快速切換各種姿勢讓媒體捕捉畫面，節奏俐落又不搶焦點。有「學霸系柔乳女神」之稱的渡部穗乃也提到自己能使用四國語言溝通，面對不同國家的粉絲都能直接互動，她笑說自己的放電招式其實很簡單，就是「什麼話都能聊、英文也可以」，也因此對這趟台灣行完全沒有語言壓力。《TRE台北國際紅人展》門票將於5月3日中午12點在JKFACE開賣。