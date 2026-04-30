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台電今（30）日舉行80周年慶祝大會，邀請總統賴清德、經濟部長龔明鑫到場。台電董事長曾文生在致詞時提到過去10年對於台電是相當大的改變，針對未來拋出台電當前面臨2050淨零、地緣政治變化及全球AI產業推升用電需求等3個變局，提出「供電端持續發展多元能源」及「用電端推動電力結合都市計畫」兩大著力點應對。台電自1946年成立至今，歷代台電人上山下海開拓電力建設，80年來不斷推進台灣經濟與產業躍進。過去10年為能源轉型與電力體系升級的關鍵時期，在電源結構方面，台電配合國家政策推動增氣減煤，加速建設燃氣機組、完成離岸風電1期及仁澤地熱等再生能源示範計畫。台電董事長曾文生致詞表示，台電從70歲到80歲這10年來，變化非常非常大的10年。而台電目前平均年齡是42歲，曾文生提到，有幾個事情其實牽動著台電未來的發展。第一，2021年全世界加快了氣候變遷調適的一些相關的腳步，台灣更要在2050年要達到淨零，台電必須要做更多的減碳的工作，與此同時，事實上減碳帶來的電氣化也會帶動電力需求的增長。其次，俄烏戰爭以後讓地緣政治對能源所產生的影響產生了巨大的變化，台灣的電力韌性是國人非常非常關注的一個項目，而台灣的經濟發展命脈，就在於電力能不能夠充分穩定地供應。第三，最近台股已經突破過4萬點，最重要的就是全球AI產業對於電力等等的一些需求，其實也讓台電要面臨一波短暫、急促的挑戰。對此，台電提出兩個重要的著力點。第一個著力點是大家平常常常會討論且關心的，就是要在發電面向的多元化。台電有8個火力電廠，其中6個火力電廠在施工，這個從來沒有過的事情。那此外，再生能源的發展也為過去這段時間提供了不少的電力供應；統計到去年年底，再生能源的發電度數已經將近400億度；核能機組法律修正以後可以重新啟動。第二針對供電議題，台灣現在電力用電的密集度大幅地提高。台電這棟大樓的用電大概是4MW，但如果把它換成是AI的算力的電力需求的話，它大概只能提供兩個貨櫃左右大小的Server的用電量，提到若橋樑、新開闢的快速道路等公共建設可以讓電纜附掛，對台電來講有非常非常大的幫助。經濟部長龔明鑫致詞指出，年輕時都看過廣告，就是颱風天的時候家裡面烏漆麻黑的，一個小女孩就問他媽媽說：「爸爸為什麼不在家？」媽媽說：「爸爸出去，因為颱風來，我們去打風怪，然後把電找回來」，以前都認為這是廣告，但進到政府以後才知道這是真實狀況，因此先前題字「櫛風沐雨護電網」送給台電。而另外一句「晝夜不息保民生」，他說，當大家手一開開關電就來，感覺上很容易，但都不曉得，這些電是需要有很大的電廠，原料加入以後，還有鋪了電網而來的，大家都覺得這個電很想用、很重要，「但是都把電廠、電網、變壓站當作鄰避設施」，感嘆台電所面臨的溝通過程。