4月很快來到尾聲，索尼互動娛樂今（30）日公布「PlayStation Plus」5月份遊戲陣容，包含《明末：淵虛之羽》、《EA SPORTS FC 26》、《九日》等3款神作，2026年5月5日至6月1日期間，玩家都能將其免費新增到遊戲保存庫。

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《EA Sports FC 26》

足球模擬遊戲《EA Sports FC 26》擁有超過120個球場和超過35個聯賽，本次5月限時免費活動中，PlayStation Plus 會員還能收到《EA Sports FC 26》特別追加內容《PlayStation Plus超級球星組合包》，玩家可在遊戲的 PlayStation Plus 每月遊戲有效期間兌換。 

▲本次5月限時免費活動中，PlayStation Plus 會員還能收到《EA Sports FC 26》特別追加內容。（圖／PlayStaion.Blog）
▲本次5月限時免費活動中，PlayStation Plus 會員還能收到《EA Sports FC 26》特別追加內容。（圖／PlayStaion.Blog）
《明末：淵虛之羽》

魂系動作角色扮演遊戲《明末：淵虛之羽》，故事背景為一名女性海盜戰士在中國明朝的動盪末年中醒來，完全沒有過去的記憶，敵對的派系林立，還有一種稱為羽化症的神秘現象會使人們突變成醜惡的怪物。

玩家必須探索這個互相連接的廣大世界，同時對付殘忍又扭曲的敵人。精通各種戰鬥風格、尋找隱藏的武器和古老火器、從擊敗的敵人身上收集全新技能，甚至是接受羽化症的力量，以發掘混沌核心的真相。

▲魂系動作角色扮演遊戲《明末：淵虛之羽》，成為「PlayStation Plus」5月份遊戲陣容。（圖／PlayStaion.Blog）
▲魂系動作角色扮演遊戲《明末：淵虛之羽》，成為「PlayStation Plus」5月份遊戲陣容。（圖／PlayStaion.Blog）
《九日》

《九日》是一款擁有豐富世界觀的手繪風格2D動作平台遊戲，擁有受《Sekiro》啟發的格擋式戰鬥。展開一場亞洲奇幻旅程、探索一度由古老外族統治的土地，並跟隨燃起復仇心的英雄進行擊殺9個太陽人的遠征，消滅這片遭遺棄國度的強大統治者。

此外，索尼互動娛樂也提醒，PlayStation Plus 會員必須在5月4日或星期一之前，將「4月份遊戲陣容」，包括《Lords of the Fallen》、《Tomb Raider I-III Remastered》、《刀劍神域 碎夢邊境》新增到遊戲保存庫，否則將無法獲得限時免費。

▲《九日》擁有豐富世界觀，畫面以手繪風格2D風格呈現。（圖／PlayStaion.Blog）
▲《九日》擁有豐富世界觀，畫面以手繪風格2D風格呈現。（圖／PlayStaion.Blog）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...