女星林逸欣爸爸、台南知名神經內科醫師林春銘對抗攝護腺癌5年，18日安詳離世，享壽73歲，林逸欣父親當年罹癌後幾乎不出門，3年前，他為了給女兒一個驚喜，破例搭高鐵到台北聽林逸欣的演唱會，林逸欣發現父母到場，當場淚灑舞台，這段畫面如今看來更加催淚。
林逸欣爸爸癌末搭高鐵北上 現身女兒演唱會
林逸欣今（30）日公開一支追思父親的影片，其中一段，2021年5月，林爸爸因為腰痛、腳麻做了所有檢查，最終確診是攝護腺癌末期，且癌細胞已經轉移至骨頭，剩下三到五年的壽命，此後，行動不方便的林爸爸除了家裡到診所之外，幾乎足不出戶。
2023年林逸欣推出新專輯《墜》，並在11月4日於台北CORNER MAX舉辦演唱會，當時已經兩年沒出遠門的林爸爸，主動說要從台南搭高鐵北上給女兒一個大驚喜，影片中，林逸欣在台上表演，還不知道爸媽隱身在台下，直到看見父母就在現場，一度驚訝到停頓、噙淚唱不下去，最後才哽咽地跟粉絲介紹到場的雙親，擔任影片旁白的林逸欣說：「爸爸總是不會讓我失望。」
林逸欣爸爸30歲回鄉開診所 與妻子作育英才
林春銘出身台南醫學世家，從台南一中畢業後，在高雄醫學院取得醫學學位，並成為長庚醫院首屆實習醫師，在當時「神經科」與「精神科」尚未明確分家，他在林口長庚醫學中心接受紮實的神經內科住院醫師訓練。1983年，年僅30歲的林春銘毅然回到家鄉，在台南市南區西門路成立了全台第一家神經內科專科診所，成為當時基層醫療體系中神經醫學專業化的開路先鋒。
執業超過四十年，林春銘醫師專精於中風、癲癇、頭痛、失眠及自律神經失調等神經病變治療，以「慢診」與病患建立深厚情誼，深獲府城鄉親信賴。除專業醫療成就外，林春銘與生物老師妻子作育英才，長女林湘文曾經擔任教職，次女則是知名音樂才女林逸欣，而林春銘堅守專業、重視醫倫的形象，讓他在台南醫療圈享有極高的名聲。
資料來源：林逸欣 Shara臉書
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林逸欣今（30）日公開一支追思父親的影片，其中一段，2021年5月，林爸爸因為腰痛、腳麻做了所有檢查，最終確診是攝護腺癌末期，且癌細胞已經轉移至骨頭，剩下三到五年的壽命，此後，行動不方便的林爸爸除了家裡到診所之外，幾乎足不出戶。
2023年林逸欣推出新專輯《墜》，並在11月4日於台北CORNER MAX舉辦演唱會，當時已經兩年沒出遠門的林爸爸，主動說要從台南搭高鐵北上給女兒一個大驚喜，影片中，林逸欣在台上表演，還不知道爸媽隱身在台下，直到看見父母就在現場，一度驚訝到停頓、噙淚唱不下去，最後才哽咽地跟粉絲介紹到場的雙親，擔任影片旁白的林逸欣說：「爸爸總是不會讓我失望。」
林春銘出身台南醫學世家，從台南一中畢業後，在高雄醫學院取得醫學學位，並成為長庚醫院首屆實習醫師，在當時「神經科」與「精神科」尚未明確分家，他在林口長庚醫學中心接受紮實的神經內科住院醫師訓練。1983年，年僅30歲的林春銘毅然回到家鄉，在台南市南區西門路成立了全台第一家神經內科專科診所，成為當時基層醫療體系中神經醫學專業化的開路先鋒。
執業超過四十年，林春銘醫師專精於中風、癲癇、頭痛、失眠及自律神經失調等神經病變治療，以「慢診」與病患建立深厚情誼，深獲府城鄉親信賴。除專業醫療成就外，林春銘與生物老師妻子作育英才，長女林湘文曾經擔任教職，次女則是知名音樂才女林逸欣，而林春銘堅守專業、重視醫倫的形象，讓他在台南醫療圈享有極高的名聲。