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漫長喵生劃下句點！18 歲貓奶奶安詳離世

▲貓奶奶彌留之際，家中其他兩隻貓咪緩緩靠近，彷彿在送同伴最後一程。（圖／翻攝畫面）

貓夥伴最溫柔的送行！舔毛深情告別

▲貓咪的年齡對照人類，18歲貓咪已經是88歲的阿公阿嬤了。（圖／Gemini生成）

貓咪間最深情的告別！日前有位飼主分享，家中一隻高齡 18 歲的老貓因各種疾病交纏，身體已經變得相當虛弱。而在牠彌留之際，家中的貓同伴緩緩靠近這名「貓奶奶」，不斷溫柔地舔舐牠的頭頂，彷彿在幫牠舒緩不適，又像是在耳畔輕訴著：「下輩子還要當一家人」，感人畫面曝光，瞬間惹哭數萬名網友。最近有一段影片在 YouTube 上瘋傳。畫面中，有隻即將離世的 18 歲老貓安詳地躺在小毯子上，呼吸逐漸緩慢下來，最終靜靜地為漫長的喵生劃下了句點。事實上，一般家貓的平均壽命約在 15 歲上下，若飼主照顧得宜，還有機會活到 20 歲。而 18 歲的貓咪已經處於「超高齡期（Super Senior）」，換算成人類年齡大約是 88 至 90 歲，已經是相當長壽的貓奶奶等級。在貓奶奶彌留之際，家中另一隻英國短毛貓緩緩靠近，面對伙伴即將離開，牠只是低下頭，溫柔且一遍又一遍地舔拭著老貓的頭部與毛髮，隨後還舔舔耳朵，彷彿再說：，互相舔毛在貓咪的社交行為中，象徵著極度的親密與信任，在這個生離死別的瞬間，這份平時的親暱，也化作了最深情的告別儀式。這段感人的送行畫面，讓不少多貓家庭的飼主相當有共鳴，大家紛紛留言表達不捨：「每次看到這種場景都會忍不住掉淚」、「我家三隻貓也是先後走了，希望牠們能在彩虹橋那端重聚」、「養貓人看了真的都會很難過」、「很多人都誤以為貓咪很冷酷，但其實牠們心裡什麼都懂」。