屏東市民族夜市再爆衝突事件！繼日前黑白切少東遭毆引發關注後，29日清晨又傳出砸店案，一間肉圓攤位遭人闖入毀損，現場一片狼藉。警方調查發現，整起事件竟與感情糾紛有關，男子疑因情變心生不滿，找人助陣洩憤，短時間內即遭警方逮捕送辦。

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屏東警分局指出，29日清晨7時許接獲報案，指民族路夜市某肉圓攤位遭人砸毀，警方獲報後立即派員到場處理，並同步展開追查行動。經初步勘查，現場攤位設備明顯遭外力破壞，影響營業。警方進一步調查發現，涉案的24歲張姓男子，與該攤位老闆女兒原為男女朋友關係，近期因感情生變，張男疑似心生不滿，情緒失控下夥同另外3人前往夜市滋事，最終演變為砸店衝突。

為防止衝突擴大，警方隨即成立專案小組，透過調閱周邊監視器畫面及相關線索，迅速鎖定涉案對象，並在短時間內將張男等4人全數帶回偵辦。

全案訊後，警方依妨害秩序及毀損等罪嫌，函送屏東地方檢察署偵辦，詳細案情仍待進一步釐清。

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林梵墨編輯記者

畢業於高雄醫學大學，歷任杏輝藥廠與生技公司研發與檢驗部門，專注於藥物開發與藥理機轉研究，具備細胞分子生物學、動物實驗、藥物研發及天然植萃產品開發經驗。曾任《科技島》新聞編輯，負責光電、半導體、生命科學...