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屏東市民族夜市再爆衝突事件！繼日前黑白切少東遭毆引發關注後，29日清晨又傳出砸店案，一間肉圓攤位遭人闖入毀損，現場一片狼藉。警方調查發現，整起事件竟與感情糾紛有關，男子疑因情變心生不滿，找人助陣洩憤，短時間內即遭警方逮捕送辦。屏東警分局指出，29日清晨7時許接獲報案，指民族路夜市某肉圓攤位遭人砸毀，警方獲報後立即派員到場處理，並同步展開追查行動。經初步勘查，現場攤位設備明顯遭外力破壞，影響營業。警方進一步調查發現，涉案的24歲張姓男子，與該攤位老闆女兒原為男女朋友關係，近期因感情生變，張男疑似心生不滿，情緒失控下夥同另外3人前往夜市滋事，最終演變為砸店衝突。為防止衝突擴大，警方隨即成立專案小組，透過調閱周邊監視器畫面及相關線索，迅速鎖定涉案對象，並在短時間內將張男等4人全數帶回偵辦。全案訊後，警方依妨害秩序及毀損等罪嫌，函送屏東地方檢察署偵辦，詳細案情仍待進一步釐清。