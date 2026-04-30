我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席季麟連昨為軍購案在中常會上發言，建請開除立法院長韓國瑜黨籍，黨內隨即炸鍋。台中市長盧秀燕子弟兵紛紛出面聲援韓國瑜。盧秀燕今受訪時，盛讚韓國瑜在立法院為國為民、負重前行，「我們應該要敬重他，也要珍惜他」，並喊話國民黨要團結。國民黨內對於軍購特別條例金額意見分歧，傳台中市長盧秀燕首倡9千億元，立委徐巧芯略調整為8100億元，黨團原版本是3800億＋N，傳立法院長韓國瑜支持8100億元版本，昨遭國民黨副主席季麟連在中常會點名，稱不相信韓會做出「賣黨求榮」的事，更直言「如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」。此話引發軒然大波，台中市長盧秀燕子弟兵紛紛出面聲援韓國瑜，外界更進一步解讀為藍營內部路線之爭浮上檯面。台中市長盧秀燕今（30）日出席勞動節模範勞工表揚大會，會前受訪時表示，國民黨是百年民主政黨，黨內對重大議題有不同意見是理所當然，但是立法院長韓國瑜在立法院為國為民、負重前行，「我們應該要敬重他，也要珍惜他」。盧秀燕對韓國瑜和立委徐巧芯打氣，高喊「韓院長，您辛苦了！加油！」、「巧芯也辛苦了！加油！」並不忘強調「我要語重心長的說，國民黨一定要團結。」