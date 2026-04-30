台灣近年通過晶片經濟，搶搭上世界AI與半導體熱潮，成為全球資本焦點，台股市值日前超越英國，受到歐洲媒體關注，而最新又有西班牙媒體感慨，台灣人均GDP已經超車西班牙，認為這場「晶片產業與酒吧觀光業的對決」勝負已分，且根據國際貨幣基金（IMF）預測，台灣與西班牙的差距只會越來越大，對西班牙來說是一個警訊。
根據西班牙媒體《El Economista》報導，西班牙與台灣曾是發展路徑與時程相似的兩個經濟體，都在20世紀下半葉擺脫落後狀態，透過持續的工業化努力追趕富裕國家。然而，根據IMF最新統計，截至2025年底，台灣以美元計算的人均GDP達3萬9488美元，已反超西班牙的3萬8290美元，且IMF更預測台灣超越西班牙後，領先差距在未來幾年還會持續擴大。
台灣晶片經濟奇蹟
報導指出，台灣經濟奇蹟的關鍵在於所謂的「密集式成長」，不是靠增加勞動人口或工時，而是用相同資源創造更多價值。這一過程的核心，是自1970年代由蔣經國政府推動的半導體戰略布局，儘管當時部分官員認為該產業「資本密集過高」，但台灣仍堅持發展半導體，最終台積電的成立成為關鍵轉捩點。
台積電專注於晶片代工，不自行設計或銷售產品。這種對價值鏈單一環節的極致專注，使台積電成為全球科技體系的絕對核心。台積電在2023年生產了全球超過90％的先進半導體，從智慧型手機、電腦到先進醫療設備都離不開晶片，台灣2025年第4季GDP成長率達到12.7％，很大程度上受惠於全球AI浪潮與高階半導體的狂熱需求。
西班牙經濟以觀光業為支柱
相較之下，西班牙近年的經濟成長則建立在截然不同的基礎上，是一種所謂的「外延型成長」，產出增加是靠更多人投入工作，而非每位勞工的單位工時生產力提高。雖然西班牙近年觀光成長創紀錄、帶動GDP，但其技術含量不足，難以形成長期競爭優勢。
這種成長未能明顯提升民眾生活水準，根據哈佛「經濟複雜度指數」，台灣的產業複雜度遠高於西班牙，經濟複雜度意味著企業能收取更高利潤，台灣出口支撐全球數位文明的關鍵基礎設施也就是半導體，西班牙主要出口的則是技術含量較低的汽車、食品、工業機械與旅遊服務。
兩條漸行漸遠的分岔道
報導最後結論，台灣與西班牙的結構性差異已難以忽視，西班牙雖然擁有廣大的中產階級、完善的福利制度，但單位工時生產力低與對觀光的依賴，導致其研發支出占GDP比重低於歐盟平均，低生產力、低薪資、低研發投資的惡性循環難以打破，僅靠著就業人口成長帶來的GDP榮景相對基礎脆弱。
雖然台灣也有自己的課題需要應對，像是經濟的內部不平衡，長期實質薪資成長有限、房價飆升、工時較長，且面臨持續的地緣政治壓力等等，但是台灣與西班牙的交叉成為一個明確的訊號，不同的發展模式在長期而言會帶來不同的結果，只要西班牙仍仰賴觀光為主要引擎、對科技投資不足，其與採取密集式成長路徑的經濟體如台灣，之間的差距將持續擴大，這種漸行漸遠已成定局。
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台灣晶片經濟奇蹟
報導指出，台灣經濟奇蹟的關鍵在於所謂的「密集式成長」，不是靠增加勞動人口或工時，而是用相同資源創造更多價值。這一過程的核心，是自1970年代由蔣經國政府推動的半導體戰略布局，儘管當時部分官員認為該產業「資本密集過高」，但台灣仍堅持發展半導體，最終台積電的成立成為關鍵轉捩點。
台積電專注於晶片代工，不自行設計或銷售產品。這種對價值鏈單一環節的極致專注，使台積電成為全球科技體系的絕對核心。台積電在2023年生產了全球超過90％的先進半導體，從智慧型手機、電腦到先進醫療設備都離不開晶片，台灣2025年第4季GDP成長率達到12.7％，很大程度上受惠於全球AI浪潮與高階半導體的狂熱需求。
西班牙經濟以觀光業為支柱
相較之下，西班牙近年的經濟成長則建立在截然不同的基礎上，是一種所謂的「外延型成長」，產出增加是靠更多人投入工作，而非每位勞工的單位工時生產力提高。雖然西班牙近年觀光成長創紀錄、帶動GDP，但其技術含量不足，難以形成長期競爭優勢。
這種成長未能明顯提升民眾生活水準，根據哈佛「經濟複雜度指數」，台灣的產業複雜度遠高於西班牙，經濟複雜度意味著企業能收取更高利潤，台灣出口支撐全球數位文明的關鍵基礎設施也就是半導體，西班牙主要出口的則是技術含量較低的汽車、食品、工業機械與旅遊服務。
兩條漸行漸遠的分岔道
報導最後結論，台灣與西班牙的結構性差異已難以忽視，西班牙雖然擁有廣大的中產階級、完善的福利制度，但單位工時生產力低與對觀光的依賴，導致其研發支出占GDP比重低於歐盟平均，低生產力、低薪資、低研發投資的惡性循環難以打破，僅靠著就業人口成長帶來的GDP榮景相對基礎脆弱。
雖然台灣也有自己的課題需要應對，像是經濟的內部不平衡，長期實質薪資成長有限、房價飆升、工時較長，且面臨持續的地緣政治壓力等等，但是台灣與西班牙的交叉成為一個明確的訊號，不同的發展模式在長期而言會帶來不同的結果，只要西班牙仍仰賴觀光為主要引擎、對科技投資不足，其與採取密集式成長路徑的經濟體如台灣，之間的差距將持續擴大，這種漸行漸遠已成定局。