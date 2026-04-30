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▲星宇航空X開丼 燒肉vs丼飯推出聯名餐點。（圖／星宇航空提供）

▲「鈺善閣」也提供豪華經濟艙與經濟艙旅客全新菜色「薑醬彩蔬拌拉麵」，帶給旅客層次豐富的味覺享受。。（圖／星宇航空提供）

▲元紀．台灣菜」商務艙套餐主菜「香蒜爐烤戰斧豬」搭配元紀招牌炒米粉，豬油蒜香及彈韌米香撲鼻而來，盡顯台灣古早味。（圖／星宇航空提供）

▲威石東葡萄酒莊為星宇航空釀造專屬的機上白葡萄酒「Starlight 2025」。（圖／星宇航空提供）

星宇航空2026第二季機上餐點與百年老店「度小月」及日式燒肉丼品牌「開丼 燒肉vs丼飯」展開全新合作。此外，同步更新米其林推薦頂級素食品牌「鈺善閣」及榮獲米其林一星的「元紀．台灣菜」聯名菜單，期望為旅客帶來更豐富的機上餐食體驗。星宇航空引進府城百年老字號「度小月」，把台南古早味呈現給台北出發前往港澳的豪華經濟艙及經濟艙旅客。度小月以細火慢燉工法，將豬肉與紅蔥酥在醬香中緩緩融合，淬鍊出層次豐富的濃郁風味；機上餐點以度小月肉燥為底，並隨著季度更換主食。與此同時，星宇航空也攜手橘焱胡同旗下人氣丼飯品牌「開丼 燒肉vs丼飯」，為北美（除鳳凰城）出發至台北航線的豪華經濟艙與經濟艙旅客帶來全新聯名餐點。本次主打「開丼秘製醬炙燒豬五花丼」，精選豬五花以開丼特調秘製醬汁醃製，再以高溫直火炙燒，外層焦香酥脆、內裡鮮嫩多汁的雙重口感，搭配鬆軟米飯，鹹香滋味在口中層層展開。米其林推薦頂級素食品牌「鈺善閣」與星宇航空的聯名餐點，也在全艙等推出春夏新素食菜單，以果香花韻、春日甦醒為概念設計，搭配台灣當季盛產食材，融合現代和風料理，呈現精緻蔬食美學。「鈺善閣」合作餐點供應於台北出發航線（部分航線除外）的全艙等素食餐（東方素、奶蛋素），旅客可於航班出發前24小時進行網路預選。頭等艙與商務艙旅客主食為「五柳和風杏排麻油香飯」—以厚切杏鮑菇排為核心，搭配和風五柳醬；前菜則以日式蒟蒻生魚片為主，搭配鮮果蔬清爽甘甜；餐間點心可選擇「菲力猴菇排漢堡」，以創新手法演繹猴頭菇排漢堡。豪華經濟艙與經濟艙旅客同樣可選擇全新菜色「薑醬彩蔬拌拉麵」，以特製薑醬提味，搭配具有彈性拉麵與彩蔬交織。台北出發美國航線的頭等艙及商務艙「元紀．台灣菜」睡前套餐本季也迎來新菜色，主廚以台灣在地食材為靈感，頭等艙套餐前菜「頭盤小菜碟」以五味明蝦與馬告泡椒雞肉捲拼盤揭開序幕；湯品「干貝鮑魚四寶湯」以老母雞與金華火腿熬製，融入干貝、鮑魚、螺頭與茶花菇；主菜「秘製牛肋排」以特製燒烤醬慢烤至外焦內嫩，搭配招牌金瓜米苔目；甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」，杏仁露以古法熬煮，搭配方塊酥，一甜一脆的滋味再佐以季節鮮果盤，讓旅客在愜意中迎接入眠時刻。商務艙套餐同樣延續「一口一島嶼」精神。開胃小菜「鮮筍鹿港野生烏魚子塔」以鹿港野生烏魚子搭配鮮筍與酥脆塔皮；前菜「醋溜九孔．燒汁香魚」，以醃製九孔搭配黃金香魚，入口綿密酥軟，帶有鹹香回甘的滋味；湯品「菜脯白玉燉鮮雞湯」融入十年菜脯、白蘿蔔與黑蒜頭；主菜「香蒜爐烤戰斧豬」搭配元紀招牌炒米粉，豬油蒜香及彈韌米香撲鼻而來；甜點「芭樂甘露蜜．葡萄柚．亞答枳」則以清新果香畫下句點。星宇航空本季也更新商務艙長程線威石東葡萄酒莊的機上用酒。威石東酒莊長年深耕台灣在地葡萄種植，曾獲選為總統出訪友邦所致贈代表台灣的禮物。此次特別為星宇航空專屬釀造的機上白葡萄酒「Starlight 2025」，選用木杉與金香兩種台灣在地白葡萄品種的頂級批次釀製，口感明亮和諧，帶有荔枝、小白花與桃子的細緻熱帶果香。