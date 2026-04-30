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國民黨為軍購案掀起黨內大亂鬥，副主席季麟連昨（29）日在中常會語出狂言，稱立法院長韓國瑜若涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」，同時也點名立委徐巧芯，別做出「親痛仇快」行為，瞬間引爆茶壺風波。對此，媒體人羅友志狠酸，國民黨就是標準的「內耗型政黨」，若再繼續喊：「如果XXX，就不用選了！」永遠拿不到中立選民跟年輕人的票。羅友志指出，從馬英九晚期到蔡英文執政8年，跟著韓國瑜哭哭笑笑、看著推出荒唐的侯友宜，連著賴清德2年荒腔走板，自己評論政治十幾年，一直聽國民黨人不斷重複這句話，講了十幾年，每一次都想「賞這些人一個耳光」，就是聽不到有人說：「我參與政治，是為了眾人的事！」寥寥可數。羅友志提到，尤其從國民黨主席鄭麗文開始，有人說：「如果給鄭麗文當選黨主席，就不用選了！」 結果，還不是一直在選？又說：「如果鄭麗文去中國，真的就不用選了！」 結果，還是繼續跑行程；現在換成「如果沒有給美國8000億，就不用選了！」羅友志怒轟，真是想當面賞給這些人一句重話加一巴掌，那就不要選啊，「內耗型政黨，標準的」。羅友志引述社群平台Threads上面有一位中國網友說：「國民黨真是魔幻，對日抗戰是國民黨打的，然後，大陸就被共產黨拿走了⋯十大建設、台積電、健保是國民黨推動的，政權就被民進黨拿走了⋯。」羅友志開嗆，還不知道自己多內耗，就永遠拿不到中立選民跟年輕人的票，繼續說吧，「如果XXX，就不用選了」。