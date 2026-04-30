我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊小黎（左1）參與《世紀血案》拍攝，無辜捲入風波。（圖／記者林柏年攝）

▲吳政迪（左起）、蔡昌憲、楊小黎、林玟誼、陳謙文出席《像你這道菜》媒體茶敘。（圖／記者黃聖凱攝影）

藝人楊小黎首度擔任製作人，獻給客家電視台全新實境節目《像你這道菜》，今（30）日舉辦媒體茶敘，她與吳政迪、蔡昌憲、林玟誼、陳謙文一同出席，分享拍攝幕後甘苦談，不過，楊小黎今年2月因電影《世紀血案》未取得歷史當事者同意拍攝而捲入風波，稍早她首度受訪談及此事，後續已無與劇組聯繫，全權交給律師處理，「就是做該做的，我是個溫和的人，我不是沒有底線的人。」目標放在不要讓人不舒服的事情上。楊小黎今稍早出席《像你這道菜》媒體茶敘，整個人明顯消瘦不少，被是否與今年2月爆發《世紀血案》爭議有關，她沒有正面回應，至於向原劇組發出聲明全權交由律師處理，「我都專注在要保護的人事物身上，做這個節目的後製，幫上了我很多忙，發現還是很多善良的人事物在身邊。」楊小黎表示，後續沒有再跟《世紀血案》劇組聯絡，自己想要從事給予療癒、幸福感的作品，也因此才有《像你這道菜》的誕生，被問及當時是否與李千娜、簡嫚書等演員私下互通？她嚴肅地說，「就是做該做的，我是個溫和的人，我不是沒有底線的人。」目標放在不要讓人不舒服的事情上。至於先前曾透露該事件嚴重影響自己身心，楊小黎今不想再度模糊焦點，直球回應提問媒體：「所以就不要再問我了」，坦言每一次能與大眾見面的機會都很珍惜，慎重看待每一次工作。事實上，今年2月事件甫爆發，楊小黎就表態事前不知劇組未取得被害當事者同意，自己作為演員，始終只專注於如何誠實、謹慎地完成角色，如今風波平息，楊小黎重新拓展演藝版圖。