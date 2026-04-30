我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣貼心為爸爸準備閃亮拐杖，讓他在婚禮牽女兒進場時自信又亮眼。（圖／翻攝自林逸欣 Shara 臉書）

音樂才女林逸欣今（30）日於社群悲慟證實，名醫父親林春銘已在4月18日因攝護腺癌過世。她也透過影片紀錄爸爸這5年來的抗癌過程，父女倆的好感情，讓許多人都忍不住落淚。不少人也聯想到林逸欣在去年8月舉辦婚禮時，父親憑著深愛女兒的心，忍著病痛出席婚禮，而當時林爸爸就因癌細胞轉移到骨頭而行走不方便，林逸欣還特地為爸爸親手製作「閃亮拐杖」，牽著爸爸一起走進婚禮現場，現在想起讓網友們更為鼻酸。林逸欣在今日分享的影片中透露，爸爸在5年前因腰痛、腳麻，接受各種復健都沒用，直到檢查後才發現是攝護腺癌末期，並且已轉移到骨頭。而林逸欣去年8月的的婚禮上，爸爸就忍著病痛現身，就算行走不方便，也不缺席女兒的婚禮。林逸欣也為了讓爸爸方便進場，特別為爸爸準備了一支新拐杖，並貼上閃亮膠條，讓超華麗的拐杖在父女倆攜手出場時，瞬間成為婚禮的亮點。林逸欣為了給爸爸驚喜，還先將閃亮拐杖藏在飯店房間，直到入住時才拿出來。爸爸雖然表面上保持鎮定，內心卻充滿喜悅；媽媽則表現出超級喜歡的樣子，笑著說自己也想要，還拿著拐杖拍照留念。這些細心的小安排，不僅展現了林逸欣對父母的濃厚感情，也讓當時的婚禮現場增添溫馨氛圍。林逸欣在影片中透露，爸爸5年前出現腰痛、腳麻的症狀，但做復健都沒有用，直到檢查後才發現是攝護腺癌末期，並且已轉移到骨頭。她為此大幅縮減演藝工作，將時間留給家人。雖然她心中偶爾會遺憾問自己：「真的盡力了嗎？」但她相信父親一定會摸摸她的頭，像小時候那樣誇獎：「小乖很棒喔。」不料就算全家努力協助爸爸接受治療，但癌細胞還是轉移到肺部、肝臟，最終父親在4月18日病逝。林逸欣表示，雖然認識爸爸只有短短40個年頭，但父親給了她無限的愛與溫暖，將她養成一個樂觀的女孩。在父親臨終之際，他帶著林逸欣20年前親手畫給他的「平安必勝符」步上旅途。林逸欣也以一貫的樂觀表示：「我相信他會一路平安，也相信他的麻將，會繼續打得特別好。」她並安慰親友不要太過悲傷，認為深愛的人會以笑容、眼淚或溫暖的瞬間，繼續存在於家人的生命裡。