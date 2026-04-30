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▲林逸欣（右）在2025年補辦婚宴的影片爆紅，婚禮小物是林爸爸診所研發的精油膏，也成為爆款。現在林春銘醫師離世，小物依舊會在診所原址販售。（圖／翻攝自臉書林春銘醫師神經醫學網）

音樂才女林逸欣的名醫父親林春銘於4月病逝，歷時5年的抗癌戰役畫下句點。隨著林醫師遠行，其於台南經營多年的腦神經內科診所也傳出結束營業的消息，知情人士對《NOWNEWS今日新聞》表示，診所原址將會保留，並持續販售林醫師耗費30年心血研發、在林逸欣婚禮上爆紅的精油小物，讓父愛以另一種形式繼續守護大眾。知情人士表示，林醫師先前因罹癌體力不支，診所停止看診。現在林醫師離世後，診所原址並不會撤離，而是轉型繼續販售林醫師生前最引以為傲的精油系列產品。這款精油對林家人而言意義非凡，林逸欣曾在2025年對外表示，這是爸爸耗費30年研發的祕方。起初僅提供給親友使用，在林逸欣婚禮作為小物送出後意外爆紅，甚至一度因供不應求、還出現仿冒粉專而被迫暫時停售。林逸欣從小就被父母的愛富養長大，爸爸是腦神經內科醫師，為了照顧她和哥哥，每天只工作5小時，一有空檔就回家陪伴兄妹成長。去年精油一度供不應求的時候，林逸欣出席記者會時還談到，因為幕後的包貨小幫手其實是她本人，當時她忙音樂劇、忙演唱會，加上又出現仿冒的粉絲專頁，擔憂會有顧客受騙，也不希望黃牛囤貨，所以才會暫時停售。目前林春銘醫師神經醫學網粉絲專頁也公告，每週一到五下午3點可到診所現場限量購買精油小物，每週六中午11點，可以在網站訂購。只要不是遇到原物料短缺，都會正常開放販售。