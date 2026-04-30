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行政院長卓榮泰今（30）日於行政院會聽取經濟部「無人機產業現況與推動成果」報告後表示，隨著AI（人工智慧）、通訊技術的進步，無人機應用不僅用於國防軍事用途，更快速拓展至商業、農業、物流與公共安全等領域，使得全球無人機市場需求大幅增加，我國具備資通訊產業基礎及製造業完整供應鏈優勢，政府積極布局無人機產業，要將台灣打造為無人機民主供應鏈亞太中心。行政院今召開院會，卓榮泰聽取經濟部報告無人機產業推動進展與成果。經濟部表示，國內目前已有逾267家業者投入無人機相關產業，在北、中、南各縣市均有廠商投入，發展涵蓋整機系統整合、動力模組、通訊及飛控等關鍵領域，透過中央與地方資源整合，可進一步強化產業鏈串聯與整體發展效益，為我國無人機產業長期發展奠定堅實基礎。對此，卓榮泰指出，台灣無人機產業在2025年整體產值達129億元，較前一年成長超過2.5倍，而2025年整機外銷產值29.5億元，相較前一年成長幅度更高達21倍，顯見國內業者研發、製造、外銷能力俱足；隨著全球非紅供應鏈需求增加，我國更具備搶進國際市場的有利條件，迎來內需與外銷的雙重機會，2030年可望達到目標產值400億元。卓榮泰說明，目前台灣已有超過267家業者投入無人機系統整合與關鍵零組件製造的供應鏈，經濟部盤點國內北中南東各地區產業投入重點，涵蓋整機、動力、通訊及飛控等關鍵領域，請相關部會持續促進中央與地方協作，強化產業鏈整合，共同拓展國內外市場，讓台灣在全球無人機市場中占有一席之地。卓榮泰進一步表示，為強化無人機產業能量與供應鏈韌性，自2025年至2030年預計投入442億元，並以四大策略持續推動，策略一從市場面著手，擴大國內外需求引導產業發展，包括透過國防採購建立非紅供應鏈整合能量，2024年完成國內軍用商規無人機採購68.87億元；策略二著重在技術面，技術開發與國際鏈結，例如運用科專計畫補助帶動「3晶2軟」等關鍵技術研發（3晶：飛行控制、通訊、衛星定位等3種關鍵晶片模組；2軟：飛行控制、地面控制等2項關鍵軟體）；策略三強調環境面，形成產業聚落及生態系，例如亞創一館已吸引52家產官學研單位進駐，接續會拓展亞創二館計畫；策略四則是法規面，完善無人載具相關管理規則，包括已取得美國Green UAS認證授權等，這是在美國本土以外第一個取得海外授權認證的國家，我們要珍惜，也要繼續在這基礎妥善發展。卓榮泰強調，目前我國無人機產業正處於規模化關鍵期，2026年1月至3月整機出口值1.15億美元，超過2025年全年總額0.93億美元，足見我國已具備進入全球無人機市場的基本能力條件，請經濟部持續跨部會協調合作，善用內需帶動發展，並對準國際供應鏈轉單商機，展現無人機產業自主能量和民主供應鏈價值。