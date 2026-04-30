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緯穎（6669）28日公告3月自結財務數字，受惠於AI伺服器及通用伺服器出貨動能同步暢旺拉抬，呈現年、月雙增，達新台幣986.49億元、居歷史單月次高，自結單月稅前盈餘64.48億元、稅後純益50.36億元，每股稅後純益（EPS）27.1元，與去年同期相當、微幅年增0.5%。緯穎董事長洪麗寗與總經理林威遠於2025年度營業報告書中直言，今年是緯穎在成長力度及轉型深度，同步攀升的一年，在營運、AI及雲端資料中心運算技術與ESG等面向也皆有好表現。法人表示，緯穎訂單能見度已看至2027年，在多項AI專案接力推動下，緯穎未來幾個季度營運可望逐步升溫，並於2027年迎來顯著增長。法人表示，預計緯穎自2026年下半年起，將有多項專案逐步發酵，包括美系CSP大廠新案、AMD AI平台產品逐步貢獻等動能展現。大型本國投顧分析，緯穎第1季營收為2765.1億元，季減5%、年增62%，主要拜通用伺服器需求強勁，營收占比攀升至逾60%，尤其3月通用伺服器占比已達60%至70%。緯穎為Meta的超微AI方案主要供應商，2027年出貨量預期達5000至7000櫃，若以4000至5000櫃Helios機櫃出貨量及L11單價約450至500萬美元估算，2027年營收可望年增約45%。法人指出，受惠通用伺服器營收成長、ASIC AI出貨放量，及新增GPU專案，上修2026、2027年獲利預估值，同時調高目標價。也有法人微幅上修緯穎2026的EPS預估，以反應更強的傳統伺服器動能與GPU轉單效應，並持續上修2027年EPS至500元，以反應多個AI新專案的出貨動能，並且將目標價訂為8000元。