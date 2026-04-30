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台中市政府近年推動「璀璨台中」路燈改善計畫，預計更換全台規模最大的25萬8千盞路燈。然而，市議員陳文政今（30）日於都發、建設、水利業務質詢指出，根據台電統計，台中市路燈用電量不但是六都之冠，更是近4年來六都中唯一「不減反增」的城市。議員要求市府加速LED換裝進度，切莫讓節能口號流於表面。陳文政表示，路燈照明關乎治安與通行安全，該亮的電費不能省，但安全與節能並非互斥。他調閱台電「各縣市路燈用電量統計」發現，110年台中市路燈售電量約為2億744萬度，至113年竟增至2億857萬度，4年間增加約112萬度。「六都都在減電，為何台中逆勢增加？」陳文政提出數據對比，同期台北市減少741萬度、新北市減少915萬度，台南與高雄更是分別大幅減少5834萬度與2891萬度。他質疑，中市府編列龐大預算推動LED換裝，理應大幅降低單位耗電，如今售電量不降反升，究竟是新增路燈抵銷了節電效果，還是換裝後的實際效益未達預期？對此，建設局長陳大田表示，台中市近年正值重劃區開發與道路開闢高峰期，路燈盞數大幅成長，導致整體用電量在計畫初期呈現上升。他說，目前LED換裝作業已進入最後階段，預計今年底前可全數完工。建設局解釋，根據近期電費數據推估，節能效益已逐步顯現。114年至115年電費已見下降趨勢，待全數換裝完畢後，預計每年可節省約8000萬度用電，並為市庫減省1.2億元電費支出。