藝人林逸欣的爸爸，台南知名腦神經內科醫師林春銘今傳出因攝護腺癌過世。消息傳出後，讓不少老病人也擔心，林春銘診所自製的薰衣草精油膏會不會從此絕響？粉專稍早發出回應，「林醫師的這份愛與精神會努力傳承下去，若非原物料短缺問題，都會正常開放。」會在每週一-週五 下午15:00，診所現場限量購買，每週六11:00，可於網站訂購。
藝人林逸欣的父親林春銘日前離世，她父親生前是台南知名腦神經內科醫師，製作的一款獨家「薰衣草精油膏」，在林逸欣結婚時成為婚禮小物，也成為搶手商品。隨著林春銘離世，陪伴許多失眠患者的「薰衣草精油膏」是否將成為絕響。
薰衣草精油膏會繼續販售 診所：請大家不要擔心
診所粉專表示，因近期有許多人詢問薰衣草精油膏是否還能購買，因此統一回覆，「薰衣草精油膏會跟以前一樣繼續分享給大家，請大家不要擔心。」小編也幽默表示，若因外界傳聞害大家失眠，會非常過意不去。
記者之前也曾經購買過該過薰衣草精油膏，味道柔柔淡淡，不會過於濃烈，對於害怕嗆鼻的兒童來說也能接受，頭痛時聞起來有舒緩感，淡雅香氣讓人覺得放鬆。
現場、網站仍可購買
診所說明，目前購買方式仍與過去相同，每週一至週五下午3點，診所現場限量購買；每週六中午11點，則可於網站訂購。粉專發文表示「若非原物料短缺問題，原則上都會正常開放。」診所也提醒，由於為限量供應，民眾若有需求，可留意粉專或網站最新資訊，避免錯過開放時段。
林逸欣發文提到父親林春銘醫師早在2021年5月就被診斷出攝護腺癌末期，但仍以積極樂觀的態度，一邊接受治療，一邊持續幫助病人，且林醫師一直到最後一刻，都還想著回到診所救助更多的患者，同時也希望老病人不用擔心薰衣草精油膏會成為絕響，林逸欣文中提到，「這是爸爸從三十年前就很重視很珍惜的東西，我們也知道薰衣草精油膏幫助了許多長期失眠患者，所以我們會盡全力，繼續將這份愛與溫暖傳承下去。」
林春銘腦神經內科診所
台南市西門路一段697號
(06)2266731
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薰衣草精油膏會繼續販售 診所：請大家不要擔心
診所粉專表示，因近期有許多人詢問薰衣草精油膏是否還能購買，因此統一回覆，「薰衣草精油膏會跟以前一樣繼續分享給大家，請大家不要擔心。」小編也幽默表示，若因外界傳聞害大家失眠，會非常過意不去。
記者之前也曾經購買過該過薰衣草精油膏，味道柔柔淡淡，不會過於濃烈，對於害怕嗆鼻的兒童來說也能接受，頭痛時聞起來有舒緩感，淡雅香氣讓人覺得放鬆。
現場、網站仍可購買
診所說明，目前購買方式仍與過去相同，每週一至週五下午3點，診所現場限量購買；每週六中午11點，則可於網站訂購。粉專發文表示「若非原物料短缺問題，原則上都會正常開放。」診所也提醒，由於為限量供應，民眾若有需求，可留意粉專或網站最新資訊，避免錯過開放時段。
林逸欣發文提到父親林春銘醫師早在2021年5月就被診斷出攝護腺癌末期，但仍以積極樂觀的態度，一邊接受治療，一邊持續幫助病人，且林醫師一直到最後一刻，都還想著回到診所救助更多的患者，同時也希望老病人不用擔心薰衣草精油膏會成為絕響，林逸欣文中提到，「這是爸爸從三十年前就很重視很珍惜的東西，我們也知道薰衣草精油膏幫助了許多長期失眠患者，所以我們會盡全力，繼續將這份愛與溫暖傳承下去。」
林春銘腦神經內科診所
台南市西門路一段697號
(06)2266731