我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IU自認是很會遷就對方的類型。（圖／IG @dlwlrma）

韓國女星IU和男星李鐘碩穩定交往4年，兩人一向低調，鮮少公開談及戀情。近日IU與邊佑錫一起登上好友劉寅娜的YouTube頻道，難得聊到私下約會模式，也意外曝光她在感情中的真實一面，自爆戀愛時很會配合另一半，但卻被閨蜜劉寅娜吐槽太過遷就，會愛到累倒。節目中聊到約會習慣，IU表示自己屬於會事先規劃行程的類型，認為如果完全沒有安排，會讓另一方變得很辛苦。她也坦言，自己其實很擅長配合對方，即使另一半是像「人體鬧鐘」一樣行程精準的人，她也會覺得那樣的個性很可愛。不過這番發言立刻被劉寅娜吐槽，直言IU在感情中其實太過遷就對方。她更爆料，IU就算已經很累，也很少開口拒絕，常常硬撐著配合對方的步調，甚至到精疲力盡，還是一路配合到最後，結果就是直接累倒送醫院的程度。對此，劉寅娜也在節目中給出建議，認為IU應該找一個相處起來更輕鬆、自在的人，才不會因為過度配合而讓自己太辛苦。她也不忘叮嚀好友，在談戀愛的同時要好好照顧自己，不要把自己搞到生病。儘管外界不時傳出IU和李鐘碩分手的傳聞，甚至曾有粉絲誤信假消息，但從IU在節目中的狀態來看，感情依舊穩定。透過這次訪談，也讓人看到她在舞台之外，面對愛情時溫柔又認真的一面。