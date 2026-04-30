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經濟部產業園區管理局29日，在高雄市楠梓科技產業園區莊敬堂，舉辦楠梓科技產業園區創新產業大樓落成啟用及廠商進駐簽約儀式，由於廠商用地需求熱烈，該大樓落成啟用，即達空間滿租，預估帶動新增投資3.75億元、年產值2.66億元、創造約600個就業機會，讓楠梓科技產業園區智匯領航科技創新局。楠梓科技產業園區創新產業大樓落成啟用及廠商進駐簽約儀式，是由產業園區管理局局長楊志清主持，經濟部主任秘書莊銘池、產業園區管理局副局長劉繼傳、曾琡芬、高雄市政府副秘書長王啟川、立法委員許智傑、中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、台灣科技產業園區產業工會聯合會理事長張強輝、日月光半導體公司副總經理李叔霞、福雷電子公司副總經理李政傑、台灣應用材料公司廠務處長林恩仕等人與會。經濟部產業園區管理局局長楊志清表示，產業園區管理局在行政院支持下，成功爭取新台幣5.88億元特別預算，興建楠梓科技產業園區創新產業大樓，29日舉行大樓落成及廠商進駐簽約儀式，該案原址為園區警察中隊用地，經拆除低效能建物後，以立體化、高容積、多功能整合設計重建，大幅提升土地使用效率，該大樓地下2層、地上10層，總產業空間約1萬平方公尺，作為企業研發與營運辦公使用，並強化園區生活服務機能，此一模式不僅紓解廠商缺地壓力，更將有限空間轉化為高附加價值的產業場域，象徵園區由傳統製造基地邁向研發與高值化發展。經濟部主任秘書莊銘池表示，楠梓創新產業大樓自2023年2月動土以來，在行政院前瞻基礎建設計畫支持下順利完工，展現中央與地方協力推動產業建設成果，成功於短時間內完成建設並達成滿租，顯示南部產業持續成長的強勁動能，隨著日月光半導體、福雷電子及台灣應用材料公司等指標企業進駐，將進一步帶動技術交流與投資擴散效益，強化整體產業發展能量，未來經濟部也將持續推動園區升級與空間優化，回應產業發展需求，並支持我國在全球科技產業鏈中的關鍵角色。高雄市政府副秘書長王啟川指出，楠梓科技產業園區創新產業大樓落成啟用，呼應政府推動在地型產業園區升級政策精神，透過活化既有公有土地、提升建築容積與導入複合機能，創造更高產值與更完善的產業服務環境，該建案從規劃到落成即滿租，顯示企業對高品質研發辦公空間的強勁需求，也印證南部半導體產業持續擴張的趨勢。在楠梓科技產業園區創新產業大樓落成啟用後，並進行廠商進駐簽約儀式，由日月光半導體、福雷電子及台灣應用材料公司等企業代表共同參與，象徵產業界對楠梓園區發展的高度信心，而三大廠橫跨封裝測試、電子材料與半導體設備等關鍵領域，其進駐將進一步強化產業鏈上下游整合效益，提升園區整體技術能量與國際競爭力。產業園區管理局局長楊志清強調，產業園區管理局未來將持續推動行政場域更新，逐步釋出產業空間，同時導入智慧化管理與低碳建築設計，強化園區整體競爭力，隨著創新產業大樓正式啟用，政府推動的大南方新矽谷廊帶布局更加完整，落實「均衡臺灣」之區域發展目標。