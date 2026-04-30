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國民黨中常會昨（29）日針對軍購條例召開黨團大會討論，據傳立法院長韓國瑜曾表態「8000億軍購」。國民黨副主席季麟連口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」，並點名立委徐巧芯不要做出「親痛仇快」的行為，瞬間引爆黨內2大派系鬥爭。對此，政治工作者周軒表示，國民黨內互吵，其實就是讓所有人都可以下車而已。針對國防特別條例，傳出韓國瑜私下表態支持黨團多數同志提出的8000億元版本，讓支持3800億版本的季麟連不滿，在29日中常會發言表示，「不相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍。」對此，周軒在臉書發文表示，季麟連當著所有人的面喊開除韓國瑜，韓國瑜馬上接球回了個「5個無愧」，鄭麗文還跑去底下留言「韓院長，辛苦了」。周軒指出，鄭麗文跟傅崐萁的黨中央欲強推「3800+N」億版本，「但是韓國瑜主張的是什麼？8000億軍購預算」，而美國支持高達1.2兆元。周軒直言，「所以，國民黨今天吵了半天，沒有一個人的版本是美國希望的。那他們在吵什麼？其實就是讓所有人都可以下車而已。」貼文一出，網友紛紛留言表示，「故意弄到無共識」、「演完了又混過一天了」、「希望季副主席的裁示可以迅速實踐…」、「都是一丘之貉啦，想看後面怎麼演」。