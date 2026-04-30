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▲台灣麥當勞品牌行銷副理吳宜臻（中）、台灣李奧貝納執行長暨陽獅集團首席創意長楊榮柏（左一）、台灣李奧貝納執行副總經理沈婉菁（左二），同赴Spikes Asia亞洲創意節現場，與陽獅集團亞太區麥當勞客戶總監Xin Wei Lim（右一）共同見證《Kung Fries 功夫薯條》奪下Grand Prix最高榮譽。（圖／陽獅集團提供）

▲從電影院、候車亭到麥當勞餐廳裡的托盤墊紙，《Kung Fries 功夫薯條》串連多元媒體，設計各具巧思的品牌體驗。（圖／陽獅集團提供）

2026 Spikes Asia亞洲創意節中，《Kung Fries 功夫薯條》一舉奪得整合（Integrated）類別Grand Prix最高榮譽，並助攻麥當勞、李奧貝納（Leo）與星傳媒體（Starcom）橫掃「品牌、創意、媒體」三大領域的亞太年度大獎，成就品牌整合行銷協作的最高典範，亦成為陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）實踐Power of One的關鍵里程碑。《Kung Fries 功夫薯條》的獲獎不只是單一作品的成功，在Grand Prix加持下，也同步催化一連串橫跨三大領域的亮眼成果：麥當勞榮獲亞太年度廣告主（Advertiser of the Year）、李奧貝納獲頒亞太年度代理商集團（Network of the Year）與台灣市場年度創意代理商（Agency of the Year: Taiwan Market）、星傳媒體則奪下亞太年度媒體代理商（Media Network of the Year）。這一連串榮耀不僅是獎項的累積，更顯示麥當勞、李奧貝納與星傳媒體在同一策略核心下形成高效協作的「黃金三角」。透過陽獅集團Power of One架構，三方共同定義策略、擴展創意、並放大媒體影響力，讓創意得以跨平台延展，並轉化為長期品牌成長動能。台灣麥當勞長期以來對創意與整合策略的高度投入，是此次成果的重要關鍵。二十年來，麥當勞與李奧貝納持續深化合作關係，從品牌溝通、產品行銷到多元消費場景皆長期共同經營。在行銷傳播上不僅追求話題聲量，更持續透過創意、媒體與文化洞察的整合協作，逐步累積可被延展的品牌敘事能力。從策略發想、文化洞察到媒體延展，麥當勞、李奧貝納與星傳媒體之間，一步一腳印建立起高度信任且深度整合的夥伴關係，讓創意得以跨越單一廣告形式，持續延伸為具有文化影響力的品牌內容與消費體驗。這樣的合作模式，也讓《Kung Fries 功夫薯條》得以從創意佳作，進一步發展為橫跨品牌、創意與媒體三大領域的年度代表案例。以麥當勞最重視的Fan Truth為起點，《Kung Fries 功夫薯條》鎖定「不好意思拒絕」的文化痛點，發展出以功夫護衛薯條至愛的核心創意，建立戲劇化且具延展性的敘事基礎。再進一步串聯線上、線下媒體與體驗設計，將《Kung Fries 功夫薯條》品牌原創故事延伸為橫跨多場域的整合傳播體驗。從電影院到城市街頭，深入各個年輕人聚集的場景，並透過跨媒體佈局與創意轉譯，持續在不同接觸點演化核心概念，成功放大品牌話題，並轉化為可參與、可擴散的文化現象，最終獲得評審團一致肯定。台灣人愛分享，但面對金黃酥脆的麥當勞薯條，這份慷慨往往伴隨著「捨不得」。麥當勞觀察到Z世代在社交場合中，即便不情願被分食，也常因怕尷尬而選擇隱忍。麥當勞品牌團隊指出：「禮貌和人情味是台灣傳統美德，但這種『傳統美德』卻讓年輕消費者在分享薯條這件事上非常糾結。」為了化解這種尷尬，創意團隊突發奇想，決定賦予Z世代薯條一種「不失禮貌的防禦力」，將古老的武術智慧轉化為保護美食的現代社交禮儀。為了讓創意具備實戰感，麥當勞特別邀請金馬獎動作指導，將傳統武術招式簡化為五招易學且具戲劇張力的「功夫薯條」手勢。這不再只是單純的防守，而是一種帶著黑色幽默的自我表達。創意團隊表示：「我們希望日後消費者不需要再為伸過來的手生悶氣，而是能帥氣地擺出『修但幾勒』，以彈指或掌風讓對方在笑聲中縮手。」這種以戲謔代替對抗的表現手法，成功將日常小事翻轉為一場充滿樂趣且展現自我個性的文化運動。為了讓「功夫薯條」走入生活，麥當勞與星傳媒體的企劃執行團隊合作，將實體空間發揮到極致。全台多處公車候車亭與餐廳被改造成極具禪意的「功夫道場」，路過的民眾不僅能看見巨型的掌印，更能透過互動螢幕即時練習招式。更有趣的是，餐廳內的托盤墊紙化身為「武林秘笈」，詳細圖解每一招式的時機與動作。走進麥當勞店內，處處可見到年輕消費者對著餐盤比劃，甚至拿起手機認真模仿影片招式，整個用餐區彷彿成了一場大型的沈浸式實境秀。這場功夫盛宴不僅在真實生活遍地開花，更在線上引發大規模的病毒式擴散。透過品牌故事影片、五大招式的短影音教學，以及社交平台上的模仿挑戰，影片總觀看數迅速突破 800 萬次。活動期間薯條銷量相較前四周大幅成長 36%，品牌好感度更顯著提升，種種數據證實「有趣」也能成為強大的行銷轉換力。麥當勞以「功夫薯條」同理消費者情緒，精準命中社交痛點，再次證明只要洞察夠深、招式夠狂，即便是百年經典商品也能翻玩出跨世代的聲量，成為引發全台共鳴的文化符號。