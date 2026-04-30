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▲吳政迪（左起）、蔡昌憲、楊小黎、林玟誼、陳謙文出席《像你這道菜》媒體茶敘。（圖／客家電視台提供）

▲王俐人（如圖）登上SWAG爆紅，成為近日話題人物。（圖／SWAG）

藝人蔡昌憲今（30）日與楊小黎、陳謙文、吳政迪及林玟誼出席客家電視台全新實境節目《像你這道菜》媒體茶敘，受訪到一半被問及情趣用品店副業話題，是否有望找近日登上SWAG爆紅的王俐人合作？蔡昌憲驚訝直呼：「好像不錯！這個我等一下回報給我的股東！」同時透露目前副業年年營收破億，發展一直穩定，隔空喊話王俐人，「不用使用，介紹產品的性能就可以」，笑翻在場眾人。蔡昌憲今出席《像你這道菜》媒體茶敘，一貫往常活潑地向媒體打招呼，上工狀態頗佳，稍早受訪尾聲，由於自己投資情趣用品店，主打電商通路，被問及有無可能邀請王俐人代言？蔡昌憲愣了一下，打覷地說：「好像不錯！這個我等一下回報給我的股東。」王俐人登上直播做自己，蔡昌憲樂見此事，雖然沒有觀看直播，但有關注到新聞，「很酷，她很做自己，很自在地展現自己，她舒服最重要」，蔡昌憲自豪該副業年年營收穩定破億，隔空喊話王俐人，「不用使用，介紹產品的性能就可以」，笑翻在場眾人。之所以想合作王俐人，源於對方超強聲量與帶貨功力，SWAG稍早宣布目前正與經紀方積極洽談後續的開播計劃，希望能邀請女神正式進駐，為平台帶來更多知性且性感的多元內容，為回應廣大網友的殷切期盼，王俐人的後續發展，有望再下一波高潮。