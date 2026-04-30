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▲富邦投顧總經理陳永俊。（圖／記者顏真真攝）

台股頻創新高，甚至一度站上4萬點，不過，富邦投顧總經理陳永俊今（30）日表示，短期已出現過熱訊號，雖然第4季仍有機會見到今年高點，但近期不排除先行回檔，預估從高點回檔約1成，在操作上， 由於未來1、2周還有財報及第2營收的好消息，建議可逢高獲利了結，畢竟台股4月已大漲一波，評價面來看也不便宜，適當獲利了結是比較好的操作策略。陳永俊指出，短線確實過熱，年線乖離率已創歷史新高，超過4成多，過去超過3成通常就是一個回檔訊號，最近非常熱，很大部分是AI Re-rating（評價重估）效應，資金面也是一個因素，4月台股已漲這麼多，包括技術指標都偏離，台股的「巴菲特指數」（台股市值占GDP比重）逼近500%，這是非常非常高的水準，早期看巴菲特指標100%至180%是Fair Value（合理價值），現在快到500%。他表示，現在很多評價模式的確短線有過熱，台股「巴菲特指標」近500%就是一個指標，另外很多個股股價已漲到無法用過去歷史經驗衡量，甚至用2027年的EPS（每股盈餘）來估值，這是有點危險的訊號，現在才上半年，通常會到第3季末才會Factor in明年的獲利成長，現在這時間點有點太早。陳永俊說，從總體指標來看，台股有過熱現象，但不是絕對會馬上下來，預期未來2周還有好消息，包括財報及第2季營收，但就股價及評價面較令人擔心，尤其未來各國央行目前是中性趨緊，電子股對資金利率敏感性比較高，未來如果有進一步通膨上來，央行貨幣政策轉變，對電子股會有一定殺傷力。不過，他也提到，台灣電子股如今AI供應鏈情勢跟過去PC或手機是不同，主要零組件市占率都有超過7成，因此，有絕對話語權，也是台股能不斷創新高的原因，這波大漲是科技股本益比的再評價造成，台積電長線看好不變，本益比在千金股中仍屬偏低，支撐台股後續仍有創高機會。在操作上，陳永俊建議，未來1、2周還會有好消息，建議可逢高獲利了結，後續突發性事件或消息，像是美國總統川普每日一言等，可能挑撥投資市場情緒，但畢竟4月已大漲一波，評價面來看也不便宜，適當獲利了結是比較好的操作策略。